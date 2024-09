El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vaticinó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que "ha comenzado el fin" de la humanidad por el "genocidio" en Gaza, las guerras y el cambio climático que ha provocado que 11 millones de hectáreas en la selva amazónica se hayan quemado en tan solo un mes por el calentamiento global.

En su tercer discurso ante la ONU, Petro denunció que los países poderosos, que tienen el "poder de destruir la vida de la humanidad" y a la vez de parar el bombardeo en Gaza no escuchan a la mayoría del resto de jefes de Estado que piden que pare el "genocidio".

“El pueblo de Dios no era el pueblo de #Israel, el pueblo de Dios es la humanidad toda (…) Cuando muera la gente de #Gaza, muere la humanidad (…) están matando a los hijos de Dios”, presidente Gustavo Petro.



"No nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad; no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo, es decir no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad", lamentó el primer presidente de izquierdas de Colombia.

