Londres. La policía arrestó a un hombre en Londres después de que un grupo de personas fue agredido con gas pimienta el domingo en un estacionamiento del Aeropuerto de Heathrow.

Los equipos de ambulancia atendieron a 21 personas en el lugar y cinco fueron trasladadas al hospital, aunque se cree que sus heridas no son graves, dijeron las autoridades.

El incidente en el estacionamiento de la Terminal 3 ocurrió tras una escalada de tensión entre dos grupos que se conocían, según informó la Policía Metropolitana. No se está investigando como terrorismo.

Un hombre estaba detenido como sospechoso de agresión. La policía buscaba a otros sospechosos que habían abandonado el lugar.

El incidente provocó varias horas de retrasos a los pasajeros que utilizan la terminal.

