Más Información
Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo
Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo
Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma
Londres. La policía arrestó a un hombre en Londres después de que un grupo de personas fue agredido con gas pimienta el domingo en un estacionamiento del Aeropuerto de Heathrow.
Los equipos de ambulancia atendieron a 21 personas en el lugar y cinco fueron trasladadas al hospital, aunque se cree que sus heridas no son graves, dijeron las autoridades.
El incidente en el estacionamiento de la Terminal 3 ocurrió tras una escalada de tensión entre dos grupos que se conocían, según informó la Policía Metropolitana. No se está investigando como terrorismo.
Lee también PAN propone que mujeres puedan usar teaser y gas pimienta para defensa personal; "objetos no deben poner en riesgo la vida"
Un hombre estaba detenido como sospechoso de agresión. La policía buscaba a otros sospechosos que habían abandonado el lugar.
El incidente provocó varias horas de retrasos a los pasajeros que utilizan la terminal.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]