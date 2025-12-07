Más Información

Londres. La policía arrestó a un hombre en después de que un grupo de personas fue agredido con el domingo en un estacionamiento del Aeropuerto de Heathrow.

Los equipos de atendieron a 21 personas en el lugar y cinco fueron trasladadas al hospital, aunque se cree que sus heridas no son graves, dijeron las autoridades.

El incidente en el estacionamiento de la Terminal 3 ocurrió tras una escalada de tensión entre dos grupos que se conocían, según informó la Policía Metropolitana. No se está investigando como .

Un hombre estaba detenido como sospechoso de. La policía buscaba a otros que habían abandonado el lugar.

El incidente provocó varias horas de retrasos a los pasajeros que utilizan la terminal.

ss

