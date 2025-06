El foro internacional Yerevan Dialogue 2025 “Navigating the Unknown”, celebrado los días 26 y 27 de mayo en la capital de Armenia, reunió a representantes parlamentarios, diplomáticos y expertos de distintos países con el objetivo de abordar temas como la paz, la democracia, la seguridad regional, la transición digital y la cooperación internacional.

Durante el evento, Sargis Khandanyan, presidente del Comité Permanente de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Armenia, participó como orador principal en dos sesiones estratégicas, en las que delineó la postura del gobierno armenio respecto a la normalización de relaciones con Azerbaiyán y el fortalecimiento de vínculos con la Unión Europea.

Su intervención se centró en presentar el proyecto “Parliamentary Dimension of the Crossroads of Peace”, una iniciativa que busca abrir canales de diálogo y cooperación con países vecinos, al tiempo que reafirmó el interés de Armenia en avanzar hacia un régimen de liberalización de visados y reformas legislativas que allanen el camino a una futura adhesión al bloque europeo.

Qué pasó en el Yerevan Dialogue 2025. (Foto: Redes sociales)

El proyecto “Crossroads of Peace”: eje del discurso inaugural

Durante su intervención en la mesa sobre la dimensión parlamentaria de la paz, Khandanyan presentó la visión del gobierno armenio respecto al conflicto con Azerbaiyán. A través del proyecto “Crossroads of Peace”, Armenia busca establecer una hoja de ruta para lograr un tratado de paz sostenible y avanzar hacia la normalización de relaciones regionales.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Khandanyan subrayó que la seguridad no se logra solo mediante alianzas militares, sino también a través de la construcción democrática y la cooperación entre parlamentos. El enfoque propuesto parte de la base de que la estabilidad regional requiere apertura política, diálogo transfronterizo y respeto mutuo entre las naciones.

Indicó que "nuestra meta es que el Diálogo de Yerevan se convierta en un foro anual, donde Armenia sea una plataforma donde los jefes de otros países y gobiernos puedan hablar de forma internacional aquí. Además de hablar sobre Armenia nosotros queremos participar en todas las relaciones de este mundo contemporáneo, ya que el formato de este foro es para tener relaciones e intercambiar relaciones".

"Obtener paz es posible, nosotros trabajamos por la paz diariamente, tanto en el gobierno como en el parlamento, haciendo todos los esfuerzos por la paz. Armenia tiene diálogos activos con Azerbaiyán, y nosotros pensamos que no hay ningún obstáculo para firmar un tratado de paz que ya tenemos preparado... pero la paz no puede ser si tenemos fronteras cerradas".

En el segundo día del foro, Khandanyan participó como panelista en un tema de gran interés para la ciudadanía: el proceso de ampliación de la Unión Europea y su posible simplificación. Ahí dejó clara la postura del Parlamento armenio:

Armenia tiene un firme interés en profundizar sus lazos con la UE.

Es urgente avanzar hacia la liberalización del régimen de visados para facilitar la movilidad de estudiantes, investigadores y ciudadanos.

Se están trabajando reformas legislativas para alinear las leyes armenias con los estándares europeos.

Khandanyan afirmó que una mayor apertura europea contribuiría a la seguridad y estabilidad regional, mostrando a Armenia como socio confiable.

Khandanyan tiene 34 años y me dijo además que es consciente de que sus antepasados dejaron varias escenas de conflicto, que a las nuevas generaciones les corresponde atender de forma pacífica, sin alentar la violencia innecesaria.

"Para nosotros, como jóvenes diplomáticos, es más importante que este conflicto se quede en el pasado, para que en el futuro próximo podamos ver una región en paz".

Le pregunté cómo se imagina un titular sobre Armenia en los noticieros dentro de algunos años, a lo que respondió: "Armenia como punto de encuentro para el diálogo y la reconciliación".

Reacciones internacionales y apoyo diplomático

El Primer Ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, participó activamente en el Yerevan Dialogue 2025, celebrando la inauguración del evento y pronunciando un discurso durante la ceremonia de apertura.

Qué pasó en el Yerevan Dialogue 2025. (Foto: Javier Ramírez)

Esta segunda edición del Yerevan Dialogue 2025 mostró de nuevo el poder de convocatoria y alcance diplomático e inclusivo de Armenia. Fue recibida positivamente por representantes de distintos países presentes en el foro, el cual contó con casi 600 participantes de más de 40 países, entre ellos ministros de Relaciones Exteriores, primeros ministros, diputados y expertos internacionales.

Además, acudieron miembros destacados de organismos multilaterales y regionales, así como representantes del Banco Mundial y la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Sargis Khandanyan reconoció que la apuesta de Armenia por una política exterior basada en la paz, el diálogo y la integración fue reconocida como un modelo para otras naciones en transición.

¿Qué sigue para Armenia tras el Yerevan Dialogue 2025?

Los próximos pasos estarán enfocados en:

Consolidar el proyecto Crossroads of Peace como una plataforma de cooperación regional.

Avanzar en la ratificación de leyes nacionales que permitan abrir negociaciones con la UE.

Mantener el impulso diplomático generado en Yerevan para posicionar a Armenia como un actor importante en el nuevo equilibrio geopolítico del Cáucaso.

El foro internacional Yerevan Dialogue 2025 “Navigating the Unknown” proyectó a Armenia como un país con visión estratégica, abierto al diálogo y dispuesto a liderar con responsabilidad en su región.