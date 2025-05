BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha encontrado entre sus archivos cajas con documentación vinculada con el nazismo, cuyo ingreso al país sudamericano data de 1941, informó una autoridad judicial el domingo.

El descubrimiento tuvo lugar en el marco de las tareas que se realizan para la creación de un museo con material histórico del máximo cuerpo de justicia, dijo a The Associated Press la autoridad, no autorizada a ser identificada por políticas internas.

Ante el hallazgo, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó la inmediata preservación del material y un análisis minucioso.

Si bien la información salió a la luz el domingo, las cajas fueron identificadas días pasados. De hecho, el viernes último tuvo lugar el acto formal de apertura en la sede más importante de la justicia argentina, el Palacio de Tribunales, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires.

Allí estuvieron presentes el Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), una de las organizaciones más importantes de la comunidad judía en el país, Eliahu Hamra; el director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum, y la investigadora Marcia Ras, del museo de la Corte Suprema, en proceso de creación.

Las personas que trabajaban en el análisis de documentación para el nuevo museo fueron quienes encontraron las cajas, indicó la autoridad judicial. Al abrir una de ellas, vieron que se trataba de “material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en la Argentina, en plena Segunda Guerra Mundial”, agregó.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, refirió, la ruta de esas cajas está relacionada con la llegada a Buenos Aires, el 20 de junio de 1941, de 83 bultos enviados por la embajada alemana en Tokio a bordo del vapor japonés “Nan-a-Maru”. En ese entonces, la representación diplomática alemana en Argentina había solicitado el libre despacho de ese material con el argumento de que se trataba de efectos personales, sin embargo, la División de Aduanas y Puertos lo retuvo.

Estaban limpiando la corte suprema de justicia Argentina y encontraron documentos nazis que van desde 1941 en adelante



Muy tranquilo todo jsjs pic.twitter.com/DmoWC3m11p — ElBuni (@therealbuni) May 11, 2025

