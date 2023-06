KIEV, Ucrania.- Al menos 500 niños ucranianos han muerto en la invasión que Rusia inició hace 16 meses, dijo este domingo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Zelensky dio las cifras horas después de que rescatistas hallaran el cadáver de una niña de dos años que murió en uno de los más recientes ataques rusos.

“Las armas y el odio ruso, que siguen arrebatando y destruyendo vidas de niños ucranianos cada día” han cobrado la vida de cientos de niños desde que comenzó la invasión rusa de plena escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022, destacado el presidente en un comunicado.

“Muchos de ellos podrían convertirse en académicos, artistas, campeones, deportistas famosos, contribuyendo a la historia de Ucrania”, subrayó.

Zelensky dijo que resulta imposible concretar la cifra exacta de niños víctimas de la guerra porque las hostilidades aumentan y algunas zonas están bajo ocupación rusa.

"¡Nuestros hijos deben estar libres del terror ruso!”

“¡Debemos resistir y ganar esta guerra!”, sostuvo el mandatario. “¡Toda Ucrania, toda nuestra gente, todos nuestros hijos deben estar libres del terror ruso!”.

Los rescatistas encontraron el cadáver de la niña de dos años el domingo cuando buscaban entre los escombros de un edificio de apartamentos en los suburbios de Dnipro, ciudad ubicada en el centro del país.

El gobernador regional Serhiy Lysak dijo que había cinco niños entre los 22 heridos por el ataque del sábado, que dañó dos edificios residenciales.

Las fuerzas rusas lanzaron el domingo más ataques con drones y misiles de crucero contra varias zonas del país, incluida la capital, Kiev.

Las defensas antiaéreas derribaron tres de los cinco drones explosivos Shahed y cuatro de los seis misiles de crucero lanzados, según la fuerza de defensa aérea ucraniana.

Dos misiles alcanzaron una base militar aérea en Kropyvnytskyi, una ciudad en la provincia central ucraniana de Kirovogrado, destaca el vocero de la fuerza aérea ucraniana Yurii Ihnat. No aclaró qué daños habían causado.

Rusia lanza ataques contra baterías antiaéreas ucranianas

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el ejército destruyó aviones de combate y depositó municiones ucranianas en ataques contra aeródromos de Ucrania, pero no ofreció más detalles.

El ejército ruso, por su parte, reportó haber realizado una serie de ataques en los últimos días contra baterías antiaéreas ucranianas, bases aéreas y depósitos de tropas. Los ataques de larga distancia se hicieron mientras Ucrania se prepara para una contraofensiva esperada desde hace tiempo en la que espera ganar más terreno.

En lo que se debió parte de las operaciones para facilitar el contraataque planificado, las fuerzas ucranianas mantuvieron la presión sobre las fuerzas rusas en la ciudad oriental de Bájmut, cuyo control reclamó Moscú el mes pasado después de la batalla más larga y sangrienta de la guerra.

En otros lugares, grupos de rusos que combatieron al lado de las fuerzas ucranianas declararon que lanzaron nuevos ataques en días recientes en la región rusa de Belgorod, que limita con Ucrania. Uno de los grupos, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, publicó un video el domingo que muestra una supuesta incursión en la región.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del video.

Algunos analistas vieron los ataques previos en Belgorod, que causaron que las autoridades rusas evacuaran a miles de personas en la región, como parte de los esfuerzos de Ucrania para distraer a Moscú antes de la contraofensiva planeada.

Bombardeos desatan incendios

El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó sobre más bombardeos ucranianos en la ciudad fronteriza de Shebekino que provocaron varios incendios el domingo.

La preocupación por la seguridad de los civiles creció después de que las autoridades reconocieran el sábado que alrededor del 25% de los 4 mil 800 refugios antiaéreos inspeccionados estaban cerrados o eran inutilizables.

En Kiev, el 44% de los mil 078 refugios se encontraron cerrados o inutilizables, afirmó el domingo el ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin.

Según informes, una mujer de 33 años en Kiev murió cuando esperaba ante un refugio cerrado durante un ataque de misiles rusos el jueves.

La fiscalía en la capital dijo que cuatro personas habían sido detenidas dentro de una pesquisa penal sobre la muerte de una mujer cuando ella y otras personas esperaban entrar en un refugio cerrado. Un guarda de seguridad que supuestamente no abrió las puertas siguió detenidas. Otras tres personas, incluido un funcionario local, estaban bajo arresto domiciliario.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo el sábado que las autoridades municipales recibieron “más de un millar” de quejas sobre refugios antiaéreos cerrados, en ruinas o insuficientes en el primer día de una campaña para reunir opiniones sobre el tema.

