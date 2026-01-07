Más Información

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana

Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

EU, política bajo presión electoral

EU, política bajo presión electoral

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Josefa González-Blanco deja embajada de México en Reino Unido; le desea éxito a Gertz Manero

Josefa González-Blanco deja embajada de México en Reino Unido; le desea éxito a Gertz Manero

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Madrid. El origen africano, en lugar de euroasiático, del está hoy más respaldado gracias a la descripción y datación de hallados en un yacimiento de Casablanca (Marruecos), que aportan nuevas pruebas de que África es el origen de la especie humana.

Los científicos creen que el último ancestro común entre los humanos modernos, los y los homínidos de Denísova (así llamados por las cuevas de Siberia donde se hallaron) vivió hace entre 765 mil y 550 mil años. La pregunta por responder es dónde habitó.

Descubrimientos como el Homo antecessor en la sierra de Atapuerca (Burgos, norte de España), datado en hace 800 mil años, apuntaban a que este vínculo ancestral se había producido en Europa.

Lee también

Sin embargo, los fósiles marroquíes descritos este miércoles en la revista Nature refuerzan la teoría de que el que hizo de nexo entre y sapiens proviene de África.

Los restos descritos son una mandíbula adulta casi completa, una segunda mitad de mandíbula adulta, una mandíbula infantil, numerosos dientes y vértebras. Todos ellos fueron desenterrados en 2008 en una cueva conocida como ‘Grotte à Hominidés’, en el yacimiento Thomas Quarry I de Casablanca.

El territorio que rodea esta ciudad marroquí ha contado con las condiciones ideales a lo largo de miles de años para la conservación de fósiles y del Pleistoceno.

Lee también

Esta imagen, publicada por el Programa Prehistórico de Casablanca el 7 de enero de 2026, muestra la mandíbula ThI-GH-10717, de 773 mil años de antigüedad, procedente de la Cantera Thomas en Marruecos. ¿Dónde surgió nuestra especie? Fósiles descubiertos en Marruecos, con más de 773 mil años de antigüedad, refuerzan la teoría de que el Homo sapiens apareció originalmente en África, según un estudio publicado el 7 de enero de 2026. Foto: AFP
Esta imagen, publicada por el Programa Prehistórico de Casablanca el 7 de enero de 2026, muestra la mandíbula ThI-GH-10717, de 773 mil años de antigüedad, procedente de la Cantera Thomas en Marruecos. ¿Dónde surgió nuestra especie? Fósiles descubiertos en Marruecos, con más de 773 mil años de antigüedad, refuerzan la teoría de que el Homo sapiens apareció originalmente en África, según un estudio publicado el 7 de enero de 2026. Foto: AFP

Nuevas tecnologías para la datación fósil

Los investigadores estudiaron, mediante una moderna tecnología denominada datación magnetostratigráfica de alta resolución, tanto los restos fósiles como los sedimentos circundantes, concluyendo que corresponden a hace unos 773 mil años, explica a EFE uno de los autores, Asier Gómez, investigador de la (norte de España).

Gómez formó parte del vasto equipo internacional y multidisciplinar que se encargó de describir los restos. En concreto, estudió las vértebras cervicales y torácicas halladas, y las comparó con otras piezas similares de homínidos previamente estudiadas.

La clave, según detalla a EFE, es que los fósiles de Casablanca son morfológicamente diferentes del Homo antecessor hallado en Atapuerca, lo que implica la existencia de una diferenciación regional entre y el norte de África desde finales del Pleistoceno temprano (hace entre 1,8 millones y 780 mil años).

Lee también

Los restos de Casablanca muestran una mezcla de rasgos antiguos, observados en especies como el Homo erectus, y de otros modernos, que se encuentran en el Homo sapiens y los neandertales.

Esto indica que corresponden al periodo en el que los euroasiáticos y africanos comenzaron a diferenciarse a finales del Pleistoceno temprano.

Gómez subraya que el hallazgo conocido hoy “ayuda a entender mejor cómo fue el antepasado común entre el neandertal y el sapiens, y subrayar la división existente entre unos y otros, que debió de producirse hace más de 800 mil años”.

Lee también

Esta imagen, publicada por el MPI EVA Leipzig (CC BY-SA 2.0) el 7 de enero de 2026, muestra mandíbulas del norte de África, lo que ilustra la variación entre los homínidos fósiles y los humanos modernos. Se observa un Tighennif 3 de Argelia (arriba-izq.), un ThI-GH-10717 de la cantera Thomas en Marruecos (arriba-der.) y un Jebel Irhoud 11 de Marruecos (abajo-izq.), comparados con una mandíbula de un humano moderno reciente (abajo-der.), mostradas a la misma escala, lo que permite una comparación directa de su tamaño y forma. ¿Dónde surgió nuestra especie? Fósiles descubiertos en Marruecos, que datan de hace más de 773 mil años, refuerzan la teoría de que el Homo sapiens apareció originalmente en África, según un estudio publicado el 7 de enero de 2026. Foto: AFP
Esta imagen, publicada por el MPI EVA Leipzig (CC BY-SA 2.0) el 7 de enero de 2026, muestra mandíbulas del norte de África, lo que ilustra la variación entre los homínidos fósiles y los humanos modernos. Se observa un Tighennif 3 de Argelia (arriba-izq.), un ThI-GH-10717 de la cantera Thomas en Marruecos (arriba-der.) y un Jebel Irhoud 11 de Marruecos (abajo-izq.), comparados con una mandíbula de un humano moderno reciente (abajo-der.), mostradas a la misma escala, lo que permite una comparación directa de su tamaño y forma. ¿Dónde surgió nuestra especie? Fósiles descubiertos en Marruecos, que datan de hace más de 773 mil años, refuerzan la teoría de que el Homo sapiens apareció originalmente en África, según un estudio publicado el 7 de enero de 2026. Foto: AFP

El investigador del área de Geología de la Universidad del País Vasco incide en que la descripción tan precisa que lograron de los restos fue posible no solo gracias a las , sino al carácter multidisciplinar de la investigación, que incluyó a expertos en numerosas áreas científicas, algo “fundamental para entender la evolución humana”.

Rellena un vacío clave

El hallazgo fue bien recibido por parte de la comunidad que estudia la en España, líder a nivel internacional.

“Este estudio rellena un vacío clave del registro africano justo cerca del intervalo en el que la genética sitúa la separación entre el linaje que acabará en Homo sapiens y el neandertal”, señala Juan Ignacio Morales, investigador en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social.

Lee también

“Los homininos de Casablanca podrían entenderse, en términos generales, como un equivalente africano de Homo antecessor, en el sentido de que ambos representarían formas evolucionadas de Homo erectus en dos extremos del en fechas cercanas, con una que combina rasgos primitivos y modernos”, declara el investigador.

La diferencia es que “Homo antecessor (Atapuerca) muestra rasgos que lo sitúan, en conjunto, más cerca de la trayectoria neandertal euroasiática, mientras que Casablanca se interpreta como más próximo a las poblaciones africanas que desembocarán en Homo sapiens”, añade Morales en una reacción al estudio.

La nueva investigación, coinciden los expertos en este campo científico, refuerza la idea de que la diferenciación regional entre Europa y el norte de África comenzó en el Pleistoceno temprano y pone el foco en el Magreb como región clave para entender esa fase de diversificación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión Requisitos para sacar dinero de forma anticipada. Foto: Especial

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión? Requisitos para sacar dinero de forma anticipada

Beca Rita Cetina Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben

Cómo sacar la cita del pasaporte por WhatsApp. Foto: iStock

Pasaporte mexicano 2026: Agenda tu cita por WhatsApp en minutos y conoce el precio

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026