Tras confirmar el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender temporalmente los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

