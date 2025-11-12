Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Tras confirmar el hallazgo de en uno de los frentes de obra de la , sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender temporalmente los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también

Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Vestigios arqueológicos fueron encontrados en la obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, frente al extemplo de San Antonio Abad en la colonia Tránsito, Ciudad de México, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]