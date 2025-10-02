En el corazón de Polanco se encuentra un lugar perfecto para los que disfrutan de la cocina diferente cuyos platillos se distinguen por presentar sabores que ya conoces con un toque especial.

Hoy en Menú, te recomendamos Luzia, el restaurante que combina la cocina sinaloense con técnicas y detalles mediterráneos que no te vas a querer perder.

De Mazatlán a CDMX

En entrevista con Menú, el Chef Jaime Llano comenta que, junto a su socio y amigo Alejandro del Águila, abrió su primer restaurante en su natal Mazatlán: Casita María.

Este restaurante, homenaje a su abuela quien "no lo dejaba entrar a la cocina", es el precedente de la cocina que caracteriza a Luzia. En palabras del chef, "la única diferencia [con su emprendimiento den la CDMX] es el nombre".

Chef Jaime Llano. Foto: Cortesía.

Rodeado de muchos otros restaurantes con oferta gourmet, Luzia se distingue por su cocina gourmet honesta que busca fusionar y honorar dos de las cosas favoritas de la mente detrás del lugar. "Nos gusta lo que hacemos, y vimos la oportunidad de traer nuestras ideas a la CDMX", comenta.

Sin embargo, al fusión no se da solo en el producto final. Llano menciona que su cocina es en principio "una fusión del producto sinaloense, del Pacífico, con la cocina mediterránea". De hecho, la mayor parte de sus insumos y materia prima son de origen 100% mexicano.

En colaboración con pescadores sinaloenses, el restaurante se surte de pescado fresco que viaja todos los días directo del embarcadero hasta las mesas de Luzia por vía aérea. Claro que algunos de sus vinos y quesos son importados de España, Italia, y hasta Grecia.

Foto: Cortesía.

Leer también: El Taller de Katz: cocina mexicana y coctelería de autor

¿Qué comer en Luzia?

Para empezar, te recomendamos pedir algo fresco y clásico como la ensalada capresse con lechuga, tomates, mozzarella, arúgula, reducción de vinagre balsámico de trufa blanca, y aceite de olivo.

Foto: Cortesía.

Claro que tienen muchas otras opciones de entradas y el Chef, pese a disfrutar de todos los platillos del menú como el foodie que se considera, recomienda a los comensales probar el tiradito de atún en su primera visita a Luzia.

Se trata de laminas de atún fresco bañadas en una salsa de 5 chiles y cacahuates tostados, acompañadas de aguacate, rábano, sandía, arúgula, y ajonjolí. El sabor es ligeramente picante, pero predomina la frescura del atún y el aguacate.

Para continuar, nosotros probamos unos tacos de marlín en tortilla de harina acompañados de guacamole y una salsa cremosa de habanero. Aquí el picante sobra, pero no es tan extremo como podrías imaginarte.

Foto: Cortesía.

Y para plato fuerte te recomendamos dos opciones que son un total acierto a la hora de compartir: el kebab mixto estilo Luzia, y la pizza de crema de pistache. No solo son ideales para servir al centro, también se trata de platillos que desbordan sabor y ejemplifican la filosofía del lugar: "una fusión gastronómica llena de alma". ¡Y todo es hecho en casa!

Sin embargo, y como sabemos que no te puedes ir sin postre, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar la panna cotta de la casa y el pot de crème. Los postres en Luzia son dulces sin ser empalagosos y destacan la profundidad de los sabores que puede que ya conozcas, pero que sin duda vas a redescubrir aquí.

¿Ya conocías este lugar de cocina sinaloense mediterránea?

Luzia

Dirección: Anatole France 70, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

Anatole France 70, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX Horarios: Lun-Sáb de 13:00 a 23:00 hrs., Dom de 13:00 a 21:00 hrs.

Lun-Sáb de 13:00 a 23:00 hrs., Dom de 13:00 a 21:00 hrs. IG: @luziamex

Leer también: Conoce la "Pop-Up" del restaurante Nicos con maridajes de lujo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.