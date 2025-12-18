Más Información
Miami. Un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte, dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil.
La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan.
Una imagen difundida desde el aeropuerto muestra al avión envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes.
Medios locales informaron que el avión es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.
No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente.
No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente.
Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.
