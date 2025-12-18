Más Información

Morena va contra la "Ley Esposa"; presentará acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

Morena va contra la "Ley Esposa"; presentará acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 4 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 4 detenidos

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Miami. Un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte, dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil.

La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan.

Una imagen difundida desde el aeropuerto muestra al avión envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.

No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto muestran a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Buscas trabajo CDMX ofrece empleo con 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. Requisitos. Foto: Canva

¿Buscas trabajo? CDMX ofrece empleo con 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. Requisitos

¿Tienes pensión del IMSS Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente. Foto: Adobe / Infonavit / IMSS

¿Tienes pensión del IMSS? Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos

Días festivos oficiales 2026 en México. Foto: iStock

Lista de días feriados oficiales, de descanso y puentes para los mexicanos en 2026

Sonda de la NASA se apaga previo al acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra; afirman que oculta su naturaleza extraterrestre. Foto: iStock-PaulFleet

Sonda de la NASA se apaga previo al acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra; afirman que oculta su naturaleza extraterrestre