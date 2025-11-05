Cuatro pilotos se disputan la corona de la NASCAR México Series

Una corona y cuatro aspirantes. La Nascar México Series se alista para culminar una temporada más, en la que el título del serial se define en la última carrera de la campaña en el Autódromo Miguel E.Abed en la ciudad de Puebla.

En una charla con El Universal Deportes en su visita a TV Azteca, los cuatro pilotos que pelean el cetro compartieron su sentir respecto a la batalla que se aproxima, donde uno vencerá a los tres restantes el domingo próximo 9 de noviembre.

“Todas las carreras las afronto con el objetivo de ganar. Ya pasó lo más duro pasó, quiero irme con la gloria, eso es lo importante. Voy a salir a dar lo mejor de mí, si se logra el campeonato pues bien, y si no pues a seguirlo intentando”, comentó Julio Rejón, quien llega como líder con 1180 puntos, dos arriba del segundo lugar.

Alex de Alba, quien marcha en el segundo puesto, confesó que existe mayor presión para todos los involucrados.

“Definitivamente para todos hay una presión mayor porque el campeón que se recuerda es el que gana esta última fecha. De nada o poco sirve haber hecho un gran trabajo durante el año si en la última carrera donde se define el campeonato no puedas rendir. Cuando más presionado me siento y cuando más nervioso me siento es cuando estoy más motivado a lograr algo”.

El piloto de la escudería de Canel’s, Max Gutiérrez, puntualizó que tanto él como sus competidores van por el mismo objetivo.

“Si te esforzabas muchísimo antes, ahora debes esforzarte tres mil veces más (en la última carrera) porque esta carrera va a definir toda la temporada. Esto es un trabajo en equipo. Todos vamos a tener ese deseo de tomar la copa.”

Germán Quiroga, quien actúa como su propio mecánico, está consciente del esfuerzo que deberá de hacer para buscar llevarse la corona.

“Es anhelado poder llegar a pelear el campeonato en la última fecha de la temporada; sin embargo es el esfuerzo más importante. Es una fecha determinante para demostrar el esfuerzo de toda la temporada y salir campeón”.