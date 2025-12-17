Cuernavaca.- El alpinista Jaime Juárez Green, de 71 años, reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana, fue localizado sin vida por brigadistas de Protección Civil y grupos de rescate.

El excursionista realizaba la ruta Subida a Chalma, que conecta los estados de Morelos y México, cuando perdió contacto con sus familiares. La búsqueda incluyó la participación de la Unidad de Protección Civil del Estado de Morelos, la Protección Civil del municipio de Cuernavaca, así como autoridades del municipio de San Juan Atzingo, Estado de México, y voluntarios locales.

El cuerpo de Jaime fue encontrado en el interior de la barranca, del lado del Estado de México, sin signos de vida. Las causas del fallecimiento están aún por determinar.

Según informó la Brigada de Rescate Morelos, el perro que acompañaba al alpinista se encuentra en buen estado.

El hallazgo pone fin a varios días de intensa búsqueda en la zona que conecta Morelos con el Estado de México, y las autoridades instan a los excursionistas a extremar precauciones al transitar por esos lugares.

afcl/LL