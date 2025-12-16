Ticul, Yucatán.- Fue hallado el cuerpo sin vida de una joven mujer, que llevaba el nombre de Naomi Yolanda Concha Cob, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 10 de diciembre.

El cuerpo fue localizado en una brecha, y las primeras indagatorias apuntan a un posible feminicidio.

Campesinos encontraron el cadáver de la mujer en una brecha llena de maleza, ubicada en el tramo carretero que conecta Ticul con el municipio de Santa Elena, cerca del basurero municipal.

Tras el reporte a las autoridades, al sitio llegaron agentes municipales para verificar el hallazgo y de inmediato el lugar fue acordonado.

Familiares señalaron que la joven originaria de Mérida llegó a vivir a Ticul con un hombre del barrio de San Benito.

Indicaron que Naomi trabajaba como mesera en un bar del centro de la ciudad, donde fue vista por última vez el día de su desaparición.

Comentaron que la mujer era víctima de maltrato y que dejó en la orfandad a un niño de corta edad.

Al lugar, también arribaron elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y autoridades ministeriales (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Detenido por feminicidio de anciana

Por otro lado, agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a un sujeto acusado del delito de feminicidio.

Adrián Oswaldo “N”, de 50 años, alias “Oso”, originario de Yucatán, es probable responsable de privar de la vida a Nidia E. O. B., de 88 años.

Detenido por feminicidio de una adulta mayor en Yucatán (16/12/2025). Foto: Especial

El sujeto intentó abusar sexualmente de la víctima cuando ésta dormía en su domicilio del centro de Mérida, y al oponer resistencia la golpeó en repetidas ocasiones.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado día 3 de este mes. El agresor brincó el muro de la vivienda para ingresar y cometer el ataque.

La mujer estuvo hospitalizada por 10 días hasta que falleció por la gravedad de sus lesiones.

