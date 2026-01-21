Más Información

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Corpus Christi, Texas.- Un exagente de policía fue absuelto el miércoles de los cargos de no haber cumplido con su deber de enfrentar al tirador en una escuela primaria de Uvalde, Texas, durante los primeros minutos de lo que se convertiría en uno de los en la historia de Estados Unidos.

Los jurados deliberaron durante más de siete horas antes de declarar no culpable al exagente de las escuelas de Uvalde Adrian Gonzales, de 52 años, en el primer juicio sobre la titubeante respuesta de las fuerzas de que mató a 19 niños y dos maestras en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022.

Flanqueado por sus abogados, Gonzales parecía contener las lágrimas después de que se leyera el veredicto.

El juicio fue un caso inusual en Estados Unidos en el que un policía enfrenta cargos criminales por acusaciones de no detener un crimen y no proteger vidas. Si se le declaraba culpable, podría haber sido sentenciado a hasta dos años de prisión.

El juicio de casi tres semanas incluyó testimonios emotivos de maestros que fueron heridos de bala. Los fiscales habían argumentado que Gonzales no siguió su y no hizo nada para detener o interrumpir al joven tirador antes de que ingresara en la escuela.

Casi 400 agentes policiales se presentaron a la postre en la escuela, donde pasaron 77 minutos antes de que un equipo táctico finalmente entrara en el aula para enfrentar y matar al atacante. Gonzales fue uno de los dos únicos policías acusados, lo que enfureció a algunas familias de las víctimas que querían que más agentes rindieran cuentas.

