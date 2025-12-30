Mateusz Bogusz no asistió al primer entrenamiento de Cruz Azul y podría abandonar al equipo antes del Clausura 2026

Después de la eliminación en semifinales ante Tigres, el plantel profesional del Cruz Azul reportó nuevamente a los entrenamientos para afinar los detalles y ponerse a punto antes del comienzo del torneo Clausura 2026. Sin embargo, no todos cumplieron con la obligación de asistir a La Noria.

El atacante polaco Mateusz Bogusz, aún por motivos que se desconocen, no asistió al primer entrenamiento del equipo rumbo al nuevo torneo. Según fuentes cercanas al club, no tenía permiso para tomarse dicha libertad.

Su ausencia provocó el malestar de directivos, compañeros y aficionados, quienes exigen una respuesta.

Mateusz Bogusz

Esta ausencia de Bogusz llega después de los rumores que lo colocan fuera de la Máquina, ya que el jugador no está contento con la cantidad de minutos que jugó el torneo pasado.

En este último semestre, el polaco no fue contemplado para el partido contra Flamengo en el Derbi de las Américas, ni en los últimos tres partidos cementeros en el Apertura 2025 contra Tigres y la vuelta contra Chivas. Jugó 12 partidos de temporada regular y uno de Liguilla, con un gol y una asistencia como aportaciones al equipo.

Por ahora, ni el club, ni Nicolás Larcamón ni el propio Bogusz se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el futuro del atacante como celeste se mantiene en incógnita.

CARLOS HERMOSILLO REVIENTA A BOGUSZ

Uno de los máximos ídolos del Cruz Azul, Carlos Hermosillo, se expresó en redes sociales al respecto y no se guardó nada en contra del atacante polaco.

"Me parece muy poco profesional que, con contrato vigente, Mateusz Bogusz no se presente a reportar con Cruz Azul… Yo siempre digo que una persona que no está a gusto en un trabajo, no sirve, y mucho más para un grupo que está buscando el título", publicó el 'Grandote de Cerro Azul'.