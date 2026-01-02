Más Información

Un juez de control , el sujeto acusado de la desaparición de la policía Jazmín García, quien fue encontrada sin vida dentro de su casa en la , confirmaron fuentes ministeriales.

En una audiencia llevada a cabo la tarde de este viernes, el juzgador encontró los elementos suficientes para procesar a la expareja sentimental de García, por el cometido por particular calificado.

También se fijó un plazo de 2 meses para las investigaciones complementarias y la medida de prisión preventiva, por lo que José Andrés seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La policía Jazmín García; fue hallada sepultada en su domicilio tras 12 días desaparecida. (Foto: especial)
El sujeto fue detenido el pasado 27 de diciembre cuando policías de investigación ejecutaron una orden de cateo en la casa que compartía con la elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Jazmín García.

Dentro del inmueble, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, un binomio canino localizó el cuerpo de la mujer policía, había sido sepultado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Jazmín fue vista por última vez cuando salió de su lugar de trabajo, el 15 de diciembre, posteriormente su familia la reportó como desaparecida el 23 del mismo mes.

La mujer fue sepultada el martes 30 de diciembre.

