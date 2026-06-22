La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue vinculado a proceso Gregory “N”, identificado con los alias “El Gregory” o “El J”, por el delito de narcomenudeo y quién es señalado como probable integrante de una célula del grupo delictivo “La Unión Tepito” y quien estaría relacionado con diversos delitos registrados en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado fue identificado como un objetivo prioritario derivado de labores de inteligencia, debido a su presunta participación en actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, homicidios y agresiones con arma de fuego.

Como parte del seguimiento a la indagatoria, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el pasado 15 de junio un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde fue detenido Gregory “N”.

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Durante el operativo fueron asegurados dos vehículos de alta gama y diversos indicios relacionados con la investigación.

Durante la audiencia inicial celebrada este 22 de junio, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados y formuló imputación por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, informó la fiscalía.

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“Ante los elementos aportados por la representación social, un juez de control determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria”, indicó en una tarjeta informativa.

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