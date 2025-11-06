La Fiscalía Capitalina dio a conocer que lograron la vinculación a proceso de cinco integrantes del grupo criminal identificado como “Los Malportados”, quienes en días pasados fueron detenidos y señalados por un grupo musical como los responsables de torturarlos, quemarlos y secuestrarlos para luego abandonarlos en un paraje en la zona boscosa de Tlalpan, todo porque no querían pagar el servicio que habían contratado.

De acuerdo con la investigación, los músicos fueron contactados para ofrecerles una supuesta contratación en un evento en la colonia San Bartolo El Chico, alcaldía Tlalpan. Al concluir su actuación, fueron amenazados con armas de fuego, despojados de sus pertenencias y agredidos físicamente. Dos de ellos fueron obligados a comunicarse con sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas y abandonadas en otra colonia de la misma demarcación, donde recibieron auxilio de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Gracias a los trabajos de investigación, la FGJCDMX obtuvo información relevante sobre los posibles implicados, que permitió su detención en colaboración con elementos de la SSC, quienes aseguraron un arma de fuego, aparente droga y diversos objetos relacionados con el caso.

Por estos hechos, la autoridad judicial vinculó a proceso a los cinco probables responsables por el delito de secuestro agravado. El juez impuso prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria en el caso de los dos adultos, quienes además enfrentan imputaciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, y permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Por su parte, a los tres menores de edad se les impuso la medida cautelar de internamiento preventivo y se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria. Su proceso continuará conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Con estas acciones, la Fiscalía CDMX reafirma su compromiso de investigar los delitos con rigor técnico y legal, así como de llevar ante los tribunales a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de las y los capitalinos.

