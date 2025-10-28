Un grupo de cinco personas, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos por policías capitalinos acusados de secuestrar y torturar a seis personas integrantes de un mariachi. Los músicos fueron contratados en Iztapalapa, pero tras ser retenidos contra su voluntad y golpeados, fueron abandonados en la alcaldía Tlalpan, donde pidieron ayuda.

Según las primeras indagatorias, los cinco detenidos pertenecen al grupo delictivo identificado como Los Malportados.

Las primeras investigaciones detallan que el asunto empezó porque se negaron a pagarle a los músicos, a quienes contrataron para amenizar una fiesta el sábado por la tarde en Iztapalapa.

Según los testimonios, cuando terminaron con el tiempo de presentación fueron retenidos en el sitio donde los habitantes los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Cuando los policías los encontraron en Tlalpan, los seis estaban lesionados, pero dos, un hombre de 35 años y otro de 31, tenían quemaduras en 80% y 25% del cuerpo, respectivamente.