VIDEO ¡Caos en el Metro! Activan marcha de seguridad en tres líneas por lluvia; en otras dos, se reporta alta afluencia de usuarios

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Por presencia de, el reporta en las líneas 5, 2 y B, sin embargo los usuarios reportan saturación y tardanza de convoyes también en las líneas 1 y 3.

En redes sociales, usuarios señalan de 15 a 20 minutos en las líneas 1 y 3.

Al respecto, el Metro apuntó que “Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

En redes sociales, usuarios señalan tardanza de trenes de 15 a 20 minutos en las líneas 1 y 3.| Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL
En redes sociales, usuarios señalan tardanza de trenes de 15 a 20 minutos en las líneas 1 y 3.| Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

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Mientras que por presencia de lluvia, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 5, 12 y B.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

El STC solicitó la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

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