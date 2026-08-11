A poco más de un año de que la administración de Clara Brugada publicó el Bando 1 con 14 medidas para combatir la gentrificación en la Ciudad de México, especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que aún no se ven reflejadas estas acciones e, incluso, no ven resultados, además de que aún hace falta avanzar en la parte legislativa.

“Ha sido desde el punto de vista normativo, pero ya operativo en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Santa María la Ribera, no hay un reflejo de tal bando, más bien ha sido todo desde el punto de vista normativo. Y falta todavía legislar en relación con varios conceptos de estos 14 puntos del Bando 1”, comentó Saúl Alcántara, profesor de la UAM Azcapotzalco.

El académico consideró que llevará varios años “cristalizar” todas las acciones de dicho bando. Por ejemplo, advirtió que no se ha hecho contenido sobre el Plan Maestro para las zonas de mayor tensión inmobiliaria (como en las colonias Condesa o Escandón), instrumento que considera fundamental para comenzar a planificar y lamentó que actualmente la planificación que se hace es con base en el zoning (zonificación) de los años 80 o 90 del siglo pasado.

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Otro de los aspectos que destacó importantes del Bando 1, pero que tampoco se ha puesto en marcha, apuntó, es el Observatorio de Suelo y Vivienda, que podría generar un “banco de información muy importante y que podría ir monitoreando todo el aspecto del mercado inmobiliario, pero tampoco ha cristalizado”.

Advirtió que hay otros aspectos intangibles importantes como el arraigo comunitario, en el que además del patrimonio, se tiene que conservar el comercio tradicional como farmacias o verdulerías.

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No obstante, expuso que el programa de mejoramiento y vivienda progresiva no se ha dado y no ha habido una institución encargada de esto.

Ante ello, el especialista consideró que una de las medidas que se tendrían que implementar es que tanto el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) como la Secretaría Metrópolis deberían “mapear” y hacer un diagnóstico de las colonias para tener conocimiento “a profundidad del océano urbano” para ahora sí llevar a cabo ese Plan Maestro que se menciona en el Bando.

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Tras una serie de manifestaciones, el 16 de julio de 2025 la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Bando 1 Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo local, en el que se incluyeron 14 acciones para evitar el fenómeno de gentrificación, expulsión de habitantes y negocios locales por otros de mayor poder adquisitivo, así como el encarecimiento desmedido de rentas en la Ciudad de México.

Entre las medidas que se incluyeron en dicho bando es que las rentas no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada el año anterior, la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios y una Ley de Rentas Justas y Asequibles. El Gobierno de la Ciudad envió al Congreso una reforma constitucional para que el alza de rentas no sea por arriba de la inflación anual.

Por otro lado, Gibrán Miguel Castañeda, especialista en derecho fiscal de la Universidad La Salle, aseguró que el Bando 1 reconoce que la gentrificación es un problema multifactorial, en el que el tema de las rentas de viviendas es solamente uno de esos factores.

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Recordó que dicho bando menciona que además establece un índice de precios de alquiler razonable, y de fortalecer la regulación de la renta de vivienda.

Sin embargo, afirmó que “nada de esto es materia de la Jefatura de Gobierno, esto es materia de leyes y le correspondería al Congreso de la Ciudad de México y no al titular del Poder Ejecutivo”, dijo.

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Por otro lado, indicó que a un año de publicado en la Gaceta Oficial el Bando 1 “muchos avances no se han visto”, pues afirmó que es difícil implementarlo, debido a que el precio de las rentas se rige por las leyes del mercado y no por las leyes jurídicas.

Carlos Corral Serrano, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), calificó a dicho bando como una “lista de buenos deseos” sin mecanismos para llevarse a cabo, pues aunque aceptó que estas medidas han sido correctas y el gobierno local reconoce el problema de desplazamiento de habitantes, aún no se han demostrado resultados.

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“No puede decirse que la política haya fracasado definitivamente, porque varios instrumentos apenas comenzaron a operar en 2026, pero tampoco puede afirmarse que haya cumplido sus principales objetivos. Nos encontramos ante una política de construcción con una brecha importante entre la norma, lo que se ejecuta y los resultados ya medidos en el territorio”, agregó.

Sobre que las rentas no podrán ser mayores en sus incrementos anuales a la inflación, expuso que no se tiene evidencia de que efectivamente haya sido así.

Asimismo, criticó que no se haya concretado la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la Defensoría de los Derechos de los Inquilinos, así como el Observatorio del Mercado del Suelo y la Vivienda.

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Detalló que se han localizado algunas zonas de tensión inmobiliaria, como el caso de las colonias Roma y Condesa, donde se tendrían que establecer políticas diferenciadas al resto de la capital para contener los precios de renta y de servicios, pero esto no se ha dado.

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