La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer que el nuevo ejemplar de jirafa macho que nació a finales de 2025 en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan Aragón ya tiene nombre.

Tras una votación que se hizo vía Internet, el nombre que resultó ganador fue “Gabo”, el favorito de sus cuidadores dentro de dicho espacio. La consulta estuvo abierta del 13 al 18 de abril y los capitalinos pudieron votar por su nombre favorito de una lista de 10 propuestas.

“Nuestra nueva jirafa ya tiene nombre: Gabo, elegido por votación del público. Te invitamos a conocerlo en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón y ser parte de este espacio dedicado a la protección de diversas especies. Gracias a todas y todos por participar”, publicó esta tarde la dependencia.

Lee también Sólo 3,500 unidades de transporte de Edomex, ligadas a C5

El nombre que resultó ganador fue “Gabo”. | Foto: Especial.

Gabo es un pequeño macho de jirafa reticulada que nació en octubre de 2025. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, este ternero es un espécimen muy especial, ya que cuando nació, su mamá lo rechazó, lo que puso en riesgo su vida.

Tras el rechazo de su madre, se activó un protocolo de cuidados permanentes por parte de un equipo especializado, con lo que el pequeño salió adelante y ahora está sano y feliz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL