Una unidad del Metrobús de la Línea 7 se vio involucrada la tarde de este martes en un accidente vial sobre Calzada de los Misterios, en la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero, dejando como saldo ocho personas lesionadas.

De acuerdo con un comunicado del sistema de transporte, el incidente ocurrió cuando un automóvil particular dio una vuelta izquierda prohibida, cortando la circulación del autobús que avanzaba con el semáforo en verde.

El accidente vial ocurrió sobre Calzada de los Misterios, en la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero Foto: Leonor Flores

El operador detuvo la marcha y solicitó apoyo al Centro de Control, desde donde se enviaron servicios de emergencia para atender a los pasajeros y al conductor. Tras la valoración médica, solo una persona fue trasladada a un hospital, mientras que el resto recibió atención en el lugar.

El Metrobús informó que la unidad fue desalojada y permanece en el sitio del percance, por lo que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quien determine la situación jurídica de los conductores, en tanto que el organismo de transporte dará seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas.

