Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Banamex apuesta a ser referente en innovación y excelencia: Chico Pardo

Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablan sobre inversiones y el Plan México

Una unidad del de la Línea 7 se vio involucrada la tarde de este martes en un accidente vial sobre Calzada de los Misterios, en la colonia Tepeyac Insurgentes, , dejando como saldo ocho personas lesionadas.

De acuerdo con un comunicado del sistema de transporte, el incidente ocurrió cuando un dio una vuelta izquierda prohibida, cortando la circulación del autobús que avanzaba con el semáforo en verde.

El accidente vial ocurrió sobre Calzada de los Misterios, en la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero Foto: Leonor Flores
El operador detuvo la marcha y solicitó apoyo al Centro de Control, desde donde se enviaron servicios de emergencia para atender a los pasajeros y al conductor. Tras la valoración médica, solo una persona fue trasladada a un hospital, mientras que el resto recibió atención en el lugar.

El Metrobús informó que la unidad fue desalojada y permanece en el sitio del percance, por lo que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quien determine la situación jurídica de los conductores, en tanto que el organismo de transporte dará seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas.

