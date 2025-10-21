Más Información

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” de la realizó esta tarde una concentración afuera del plantel para manifestarse, lo que derivó en el de la vialidad sobre Eje 10 Sur, en la alcaldía Coyoacán.

Los jóvenes cerraron la circulación en ambos sentidos a la altura de , lo que provocó severas afectaciones al tránsito vehicular.

Los jóvenes cerraron la circulación en ambos sentidos a la altura de Cerro del Agua. Foto: Especial.
Los jóvenes cerraron la circulación en ambos sentidos a la altura de Cerro del Agua. Foto: Especial.

Lee también:

Autoridades capitalinas implementaron un corte de circulación a la altura de Avenida Arquitectura, desviando a los automovilistas hacia vialidades alternas como Delfín Madrigal y Copilco.

Los estudiantes se apostaron sobre la vialidad portando cartulinas y pancartas, y señalaron que su movilización responde a diversas demandas internas del plantel. Aunque no detallaron públicamente los motivos, algunos alumnos mencionaron que exigen mejoras en la infraestructura escolar y atención a presuntos casos de acoso y corrupción administrativa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]