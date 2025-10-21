Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” de la UNAM realizó esta tarde una concentración afuera del plantel para manifestarse, lo que derivó en el bloqueo de la vialidad sobre Eje 10 Sur, en la alcaldía Coyoacán.

Los jóvenes cerraron la circulación en ambos sentidos a la altura de Cerro del Agua, lo que provocó severas afectaciones al tránsito vehicular.

Los jóvenes cerraron la circulación en ambos sentidos a la altura de Cerro del Agua. Foto: Especial.

Autoridades capitalinas implementaron un corte de circulación a la altura de Avenida Arquitectura, desviando a los automovilistas hacia vialidades alternas como Delfín Madrigal y Copilco.

Los estudiantes se apostaron sobre la vialidad portando cartulinas y pancartas, y señalaron que su movilización responde a diversas demandas internas del plantel. Aunque no detallaron públicamente los motivos, algunos alumnos mencionaron que exigen mejoras en la infraestructura escolar y atención a presuntos casos de acoso y corrupción administrativa.

