El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) se declaró listo para el proceso electoral local ordinario 2026-2027, en el que se disputarán 286 cargos de elección popular.

Durante su sesión pública, magistrados coincidieron en que la justicia electoral es la única vía para canalizar de forma pacífica las controversias que surjan en una ciudad donde conviven más de 7.9 millones de electores.

Durante las intervenciones, se puso énfasis en que el Tribunal no solo resolverá controversias y medios de impugnación, sino que actuará como un garante de la equidad, la paridad de género y la inclusión de los sectores vulnerables, así como de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El colegiado refrendó que la autonomía e imparcialidad serán las directrices que guiarán sus sentencias en este proceso, que formalmente arrancó el pasado lunes.

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El magistrado presidente del TECDMX, Armando Ambriz, resaltó que las autoridades electorales tienen una responsabilidad particularmente relevante, cuya tarea consiste en contribuir a generar condiciones para que la renovación del poder público se lleve a cabo de manera auténtica, justa y conforme a derecho; garantizando la vigencia de los principios constitucionales que rigen la materia electoral y protegiendo los derechos político-electorales de todas las personas.

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El Tribunal resolverá controversias y medios de impugnación, garantizando equidad, paridad de género, inclusión y derechos político-electorales. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Mencionó también: “Nuestra responsabilidad será garantizar que quien considere vulnerado un derecho, encuentre una instancia jurisdiccional independiente e imparcial que escuche sus argumentos y resuelva conforme a la Constitución y a la ley”.

Finalmente, señaló que “esto significa también proteger la equidad en las contiendas; garantizando la igualdad y la no discriminación; haciendo efectivo el principio de paridad; y asegurando que los derechos de las personas y grupos que históricamente han enfrentado obstáculos para participar políticamente, encuentren una protección efectiva”.

José Jesús Hernández destacó que la democracia y, por tanto, la justicia electoral comienzan en el ámbito local. Asimismo, señaló que actualmente la Ciudad de México cuenta con un andamiaje institucional y legal que permite solucionar pacíficamente los conflictos políticos. Agregó que, como parte de este marco, el TECDMX tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales y de ser la primera puerta para que la ciudadanía acceda a la justicia electoral.

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El magistrado presidente del TECDMX, Armando Ambriz, enfatizó que las autoridades electorales deben asegurar una renovación del poder público justa y legal. | Foto: Archivo/Especial.

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La magistrada Laura Patricia Jiménez hizo un llamado firme y respetuoso a las y los actores políticos a conducirse con apego a la normatividad durante todas las etapas del proceso electoral; ya que es natural y sana la diversidad de posturas, ideologías y opiniones, pero siempre dentro de los causales legales.

Karina Salgado indicó que una elección puede ser intensa, generar diferencias profundas o llevar a posiciones encontradas, lo cual es parte de la democracia, y cuando esto sucede, la función jurisdiccional no se limita a resolver los asuntos que llegan a este órgano, sino que contribuye a dar certeza sobre la aplicación de las reglas y a proteger los derechos político-electorales de quienes participan.

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Osiris Vázquez Rangel resaltó que este Tribunal está preparado, toda vez que cuenta con una base sólida de conocimiento y experiencia que ha coadyuvado en la celebración de elecciones confiables en nuestra entidad federativa.

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JACL/cr