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La coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, adelantó que votarían a favor de la eutanasia, siempre y cuando esté muy bien regulada, garantice la voluntad individual de las personas y no se use para despresurizar el sistema de salud por la falta de medicamentos.
En conferencia, celebró que se impulse una iniciativa ciudadana para garantizar la muerte digna y confió en que no sea “congelada”. Sostuvo que, “llegado el momento”, también impulsarán una propuesta en la materia para que se respete la voluntad individual de los capitalinos.
“Tendrá que estar muy bien regulada, muy bien fundamentada, para que verdaderamente sea la voluntad de una persona, y nada más que eso, lo que pueda generar este derecho a una muerte digna y esta cuestión de la eutanasia”.
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En otro tema, Tania Larios se dijo a favor de una gran coalición opositora en la Ciudad de México y lamentó que Movimiento Ciudadano esté a favor de Morena al rechazar esta alianza.
En este sentido, agradeció que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se haya abierto a la posibilidad de conformar coaliciones desde lo local, y subrayó que la capital del país será un ejemplo exitoso de una alianza entre el PRI y el PAN.
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