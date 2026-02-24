Tultitlán, Mex.- Frente a un negocio de auto lavado quedó tendido el cuerpo sin vida de un hombre, en la colonia Izcalli San Pablo, ubicada en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo a reportes, el joven de entre 25 y 30 años de edad, fue abordado por dos sujetos, quienes después de discutir con él, le dispararon.

Tras la agresión, los sujetos escaparon de la escena y comenzaron a huir, sin embargo, fueron perseguidos por elementos de la policía municipal.

En los límites con el municipio de Tultepec, cerca del Circuito Exterior Mexiquense, hubo un intercambio de disparos entre los oficiales de seguridad público y los sujetos que momentos antes dispararon contra un hombre.

A consecuencia de ello, de manera preliminar se informó sobre un policía de Tultitlán herido de bala, mientras que uno de los presuntos homicidas también fue impactado por un proyectil.

Los hombres lograron escaparse de la acción policial, en tanto que el elemento de seguridad pública municipal lesionado fue llevado a un hospital, de quien se reporta su estado de salud como estable.

