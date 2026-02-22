El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la capital del país se mantiene en calma.

El Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, trabaja coordinadamente con el gobierno federal con el fin de garantizar la seguridad de las capitalinas y los capitalinos.

De ahí que se reporta que todas sus oficinas e instituciones públicas, así como los sistemas de transporte y servicios en general, funcionaron con normalidad y así continuarán para este lunes.

Situación similar que se mantuvo este domingo en las instituciones públicas, secretarias, organismos descentralizados y demás oficinas que brindan atención a la ciudadanía y que operaron sin contratiempo, mismo ritmo que se tendrá para mañana.

En cuanto a las distintas líneas del Metro, Metrobús, de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús, no reportan ninguna situación que afecte su funcionamiento.

De igual forma, se detalla que los servicios de salud, como son hospitales y clínicas que brindan servicios este día también trabajan y seguirán trabajando con normalidad.

Por lo que se refiere a los servicios educativos y las actividades económicas y culturales, se indica que se llevarán a cabo normalmente.

Las autoridades capitalinas resaltan que se mantendrán atentas ante cualquier situación de relevancia para la población.

En este contexto, Brugada hizo un llamado a las ciudadanas y los ciudadanos, así mismo a todas aquellas personas que transitan por la capital del país, a conservar la calma y a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

“Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, expresó.

También se da a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos con el objetivo de resguardar su integridad.

