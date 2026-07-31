La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 31 de julio se tiene previsto una movilización de estudiantes a las 10 horas, en la Torre de Rectoría, exigen la anulación total del examen de admisión a licenciatura 2026 por presentar graves irregularidades, la aplicación de un examen de reposición justo y equitativo para todos.

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Representantes de Artículo 19 ofrecerán una conferencia de prensa a las 10 horas en la Fiscalía General de Justicia capitalina, para informar sobre las actividades programadas rumbo a la jornada "Contra el Olvido", con motivo de los 11 años de multihomicidio de cinco personas (cuatro mujeres y un hombre), ocurrido el 31 de julio de 2015 en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte.

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El colectivo Morras de Fuego se manifestará en la estación Tepalcates de la Línea A del metro, protestan para exigir verdad, justicia y memoria para las familias de la zona oriente del Estado de México a quienes el Estado no protegió; así como información, resultados y acceso real a la justicia.

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El grupo Maquineros Unidos estará en el Hemiciclo a Juárez a lo largo del día, para exigir el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales. Asimismo, demandan la devolución de las máquinas tragamonedas confiscadas por las autoridades y el respeto a su derecho al trabajo sin ser criminalizados.

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El Frente por las 40 horas estará en República de Cuba número 11, realizando el encuentro de solidaridad con las familias desalojadas en ese lugar contra el despojo y el capital: asi como en defensa de la vida, la vivienda y los trabajadores.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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