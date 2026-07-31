La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio el banderazo de salida a un operativo de seguridad enfocado al combate del robo de autopartes en calles de la colonia Roma.

“Es un tema que denuncian mucho los vecinos, lamentablemente denuncian en redes sociales, o con nosotros en nuestros recorridos, pero no ante la fiscalía, eso dificulta la detención de los sujetos responsables de este tipo de delito”, dijo la alcaldesa, quien estuvo acompañada de la directora de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Lilian Chapa Colofón.

El dispositivo estuvo constituido por 10 unidades y 20 policías auxiliares, y se realizó la madrugada del jueves, ya que hay incidencia en este horario.

La alcaldesa de Cuauhtémoc dio el banderazo de salida al operativo en la colonia Roma. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

La edil aseguró que este operativo se realiza todos los días y acompaña a otras acciones para fortalecer la seguridad.

“Hemos ido a la baja, no lo decimos nosotros lo dice la Ensu, la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos, fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad, es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año y recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, destacó.

Rojo de la Vega indicó que este operativo va acompañado de otros como el de chatarrización, con más de 4 mil autos retirados de las calles; el encendido de luminarias, con más de 52 mil encendidas, así como la detención de franeleros.

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La alcaldesa de Cuauhtémoc dio el banderazo de salida al operativo en la colonia Roma. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

“Les comento todas estas acciones porque forman parte de nuestro programa de Blindar Cuauhtémoc, de la prevención situacional, que nos ha permitido que la gente se sienta más segura, más tranquila”, agregó.

La directora de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Lilian Chapa Colofón, comentó que mercados de autopartes en colonias como Doctores y Peralvillo provocan incidencia de robos en la zona.

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