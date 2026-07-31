Metrópoli | 31-07-26 | 03:14 |

Chalco, Méx.— Por más de cuatro horas cerca de 50 integrantes de la empresa de grúas Segazo bloquearon la carretera federal 115 México-Cuautla en ambos sentidos, a la altura de la terminal del Trolebús Santa Martha-Chalco, en la colonia Emiliano Zapata, para exigir la destitución del delegado regional de la Secretaría de Movilidad, Heriberto Salinas Benítez.

Los manifestantes, encabezados por Angélica Ramírez, colocaron lonas y cartulinas en las que acusaron al funcionario de extralimitarse en sus funciones, actuar como vocero del secretario de Movilidad y emitir oficios que benefician exclusivamente al empresario Mario Ramírez Moreno.

Además, solicitaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para detener la “extorsión y chantaje” hacia empresas del transporte público, corralones y grúas.

Los inconformes señalaron que las autoridades prometieron separar al delegado de su cargo, pero advirtieron que de no cumplirse hoy cerrarán vialidades en Chalco.

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