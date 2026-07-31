[Publicidad]
Chalco, Méx.— Por más de cuatro horas cerca de 50 integrantes de la empresa de grúas Segazo bloquearon la carretera federal 115 México-Cuautla en ambos sentidos, a la altura de la terminal del Trolebús Santa Martha-Chalco, en la colonia Emiliano Zapata, para exigir la destitución del delegado regional de la Secretaría de Movilidad, Heriberto Salinas Benítez.
Los manifestantes, encabezados por Angélica Ramírez, colocaron lonas y cartulinas en las que acusaron al funcionario de extralimitarse en sus funciones, actuar como vocero del secretario de Movilidad y emitir oficios que benefician exclusivamente al empresario Mario Ramírez Moreno.
Además, solicitaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para detener la “extorsión y chantaje” hacia empresas del transporte público, corralones y grúas.
Los inconformes señalaron que las autoridades prometieron separar al delegado de su cargo, pero advirtieron que de no cumplirse hoy cerrarán vialidades en Chalco.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Mundo
Hamas acepta acuerdo para terminar la guerra en Gaza; incluye su desarme y la retirada de Israel de Gaza
Espectáculos
Cinco películas indias inspiradas en clásicos de terror de Hollywood que no conocías
Mundo
Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones: Trump; "así estaremos nosotros dentro de tres años", dice
Nación
La mañanera de Sheinbaum, 31 de julio, minuto a minuto
Impresa
Portada El Gráfico | Viernes 31 de Julio de 2026
Historias
El Gato GC, la mascota del Canal 5 inspirada en el Tigre Azcárraga
Espectáculos
¿Sergio Basáñez se quitaría la ropa con tal de vender su caldo de hueso? Así le fue en Shark Tank México
Historias
Horóscopos de HOY: Leo recibirá una segunda oportunidad para triunfar, según los astros