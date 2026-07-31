Cuautitlán, Méx.— El gobierno municipal de Cuautitlán México informó que solicitó formalmente a Cuautitlán Izcalli la entrega administrativa del pueblo de San Mateo Ixtacalco, luego de que en 2021 la Cámara de Diputados del Estado de México aprobó la unificación de la comunidad y hasta la fecha no se ha concretado.

Además, desde enero de 2025, el ayuntamiento de Cuautitlán México comenzó con gestiones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la actualización de la cartografía, actualización de los domicilios de cerca de 8 mil personas y espera la entrega del poblado que fue dividido para dar origen a Cuautitlán Izcalli en 1973.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el síndico municipal de Cuautitlán México, Ulises Sánchez, explicó que desde marzo de este año giraron un oficio a Cuautitlán Izcalli para solicitar la entrega administrativa, principalmente del equipamiento urbano y de las claves catastrales que se agregarían a la demarcación.

Sin embargo, Sánchez refirió que no han recibido respuesta todavía y el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli puntualizó no haber recibido una notificación formal.

Desde que ocurrió el decreto de unificación, agregó Sánchez, todas las partes involucradas debieron trabajar dentro de su área de competencia para cumplir con lo estipulado, a fin de brindarle certeza jurídica a los habitantes de la zona.

“El INE habla de 8 mil personas en estado nominal y hablamos de una población entre 10 y 12 mil habitantes, pero eso ya lo vamos a confirmar con la estadística que nos otorgue el Inegi”, mencionó el síndico de Cuautitlán México.

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Sobre actos de gobierno que ha seguido ejerciendo el municipio de Cuautitlán Izcalli en San Mateo Ixtacalco, dijo que “el deber ser tendría que ser hacer las denuncias, pero la presidenta ha instruido que tiene que llevarse de manera amistosa porque al final también son compañeros de partido. Daniel Serrano, hace como seis meses, en una conferencia, dijo que esa parte que pertenecía a Izcalli ahora es de Cuautitlán”.

El tema burocrático, en cuanto a la entrega que le compete al gobierno de Cuautitlán Izcalli, ha sido lenta desde que ocurrió el decreto, afirmó Ulises Sánchez, quien también sostuvo que desde entonces ya podrían ejercer actos de autoridad. En materia de seguridad, protección civil y servicios públicos ya están trabajando para revisar el servicio que pueden brindar a la población de San Mateo Ixtacalco; y reconoció que actualmente Cuautitlán Izcalli sigue brindando atención con la recolección de basura y un comité autónomo es el que administra el abasto de agua potable.

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