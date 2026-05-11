Este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas una serie de movilizaciones, marchas y concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México por organizaciones sindicales, colectivos de víctimas, estudiantes y agrupaciones.

Una de ellas es la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y organizaciones en apoyo, quienes partirán a las 08:00 horas de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en Paseo de la Reforma e Insurgentes, rumbo al Zócalo capitalino.

Los manifestantes prevén entregar una solicitud de audiencia y un pliego de demandas derivado del Encuentro Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales frente a Palacio Nacional.

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También está la protesta del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la reforma judicial, prevista a las 07:00 horas en el Órgano de Administración Judicial, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los inconformes exigirán el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias para más de 200 juzgadores federales cesados tras la reforma judicial.

En la alcaldía Iztapalapa, integrantes de la Colectiva Justicia para Melesia acudirán a las 09:40 horas a los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia por el feminicidio de una mujer de la tercera edad ocurrido en 2021 en Milpa Alta.

A las 10:00 horas, integrantes de Amigos del Refugio Franciscano se concentrarán en los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en San Ángel, para denunciar presuntas irregularidades en el proceso judicial relacionado con el Refugio Franciscano A.C.

Más tarde, a las 11:00 horas, trabajadores del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad acudirán al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en Tlalpan, donde buscarán establecer una mesa de diálogo relacionada con la huelga y presuntas violaciones al contrato colectivo.

Ese mismo horario, familiares de personas desaparecidas agrupados en “Familiares Caminando por Justicia” instalarán un memorial en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en la colonia Doctores, para exigir verdad y justicia.

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También se prevén movilizaciones estudiantiles. A las 13:30 horas, estudiantes organizados del Instituto Politécnico Nacional realizarán una protesta en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8 Narciso Bassols, en Azcapotzalco, donde demandan transparencia presupuestal y atención a diversas peticiones internas.

Por otra parte, estudiantes organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron acciones durante el día en la estación Buenavista de la Línea B del Metro, donde prevén liberar torniquetes como forma de protesta por las condiciones del servicio.

En la alcaldía Coyoacán, vecinos de Santa Úrsula Coapa realizarán una asamblea informativa a las 18:30 horas para expresar su oposición a proyectos relacionados con el Mundial de la FIFA.

mahc/LL