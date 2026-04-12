La lluvia de esta noche ocasiona marcha de seguridad en nueve líneas del Metro, además de que dos líneas del Cablebús detuvieron operaciones por presencia de tormenta eléctrica. Y las seis líneas del metrobús presentan congestionamiento vial, por lo que el servicio es lento.

El Metro informó que activó marcha de seguridad lenta en los convoyes de las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B.

La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

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El STC solicitó la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

Cablebús detiene operaciones y metrobús va lento

Debido a la presencia de tormenta eléctrica en la zona poniente y norte de la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) detuvo la operación de las líneas 1 y 3 del cablebús.

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“Iniciamos el desembarque de personas usuarias. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, indicó.

La detención de la línea 1 del cablebús, que corre de Indios Verdes a Cuautepec, comenzó a las 18:55 horas. Mientras que a las 19:11 horas, comenzó el desembarque de usuarios en la línea 3 que va de Los Pinos-Constituyentes a Vasco de Quiroga.

Metrobús informó que las seis líneas del metrobús tienen congestionamiento vial, por lo que el servicio presenta retrasos de unidades.

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