La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este jueves 13 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, se prevé una concentración de maestras y maestros en las inmediaciones del Congreso de la Unión, ubicado en la avenida del mismo nombre, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la movilización se mantendrá hasta el viernes 14 de noviembre, por lo que se prevén afectaciones viales durante ambos días.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones, organice sus traslados con anticipación y considere rutas alternas para evitar las zonas con mayor congestionamiento vehicular.

Las vialidades que resultarán afectadas por la concentración son la calle Sidar y Rovirosa, la avenida Congreso de la Unión, la calle Emiliano Zapata y la avenida Eduardo Molina.

Ante ello, el Centro de Orientación Vial de la SSC recomendó como rutas alternas la avenida Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Oriente, la calle Héroe de Nacozari, el Eje 2 Norte, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, así como el Distribuidor Vial Heberto Castillo.

Las dependencias capitalinas exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se actualizará el estado del tránsito y los cierres viales conforme avance la manifestación.

