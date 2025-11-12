Las obras en la ciclovía “Gran Tenochtitlan” de Calzada de Tlalpan llevan un avance del 60%, afirmó Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, quien pidió una disculpa a la población por el tráfico que se ha generado en la zona a causa de estos trabajos.

“Son 34 kilómetros, que van desde la zona de Tlaxcoaque hasta Periférico y de regreso; así que vamos muy bien. Estimamos que esa obra tiene un avance en promedio del 60% de los trabajos que corresponden. Así que vamos avanzando. Queremos decir que es una obra que se está realizando en el carril de baja, de la Calzada de Tlalpan”, señaló.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario aseveró que se trabaja todos los días en esta obra, pero principalmente de noche para evitar afectaciones viales a la población.

“Queremos decirle a la población que les ofrecemos una disculpa por todo el tráfico que de alguna manera, por estas obras se generan, pero que muy pronto se estará concluyendo y que va a ayudar mucho en la movilidad de toda la ciudad y que muchos residentes de la Ciudad de México van a disfrutar de esta ciclovía”, dijo.

EL UNIVERSAL publicó en su edición de este 11 de noviembre, las afectaciones a las que se enfrentan cada mañana los automovilistas en esta vialidad, desde el pasado 30 de julio, cuando arrancaron las obras de la ciclovía, por la que se reducen los carriles de circulación y que ocasionan filas de hasta 20 vehículos, entre camiones que descargan agua y gas y automóviles.

Entre las estaciones del Metro Chabacano y Viaducto, alrededor de las 8:00 horas, en el sentido que va de sur a norte, esta vía se llena de cláxones, groserías y tensión por las unidades de transporte público que se frenan de golpe para descender al pasaje e inhabilitar uno de los cuatro carriles disponibles, de los cuales se pueden utilizar tres.

