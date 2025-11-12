Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó gravemente herido tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras participaba en la persecución de dos presuntos responsables de un robo a establecimiento, en calles de la colonia Cuautepec de Morelos, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:56 horas, cuando el oficial realizaba labores de patrullaje y acudió al llamado de auxilio por un robo en proceso. Al llegar al sitio, ubicado en las avenidas Juventino Rosas y Morelos, observó a dos hombres que huían del lugar y comenzó su persecución. Durante la acción, uno de los sospechosos le disparó, hiriéndolo en la cabeza.

Vecinos que presenciaron el ataque activaron el botón de auxilio, y poco después el agente fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo trasladaron de inmediato a un hospital de la zona. Tras ser estabilizado, se coordinó su traslado aéreo a otro nosocomio para recibir atención médica especializada, donde se reporta su estado de salud como grave.

Lee también Cae presunto ladrón de joyerías tras operativo virtual; la SSC lo detuvo en Venustiano Carranza

Según el seguimiento de las cámaras de videovigilancia, los presuntos agresores escaparon a bordo de una motocicleta de color oscuro y fueron vistos por última vez sobre la calle Santo Domingo, esquina con Río de la Loza, en la colonia Ampliación Chalma de Guadalupe, con dirección hacia el Estado de México.

Las autoridades informaron que, durante la agresión, uno de los atacantes también despojó al oficial de su arma de cargo. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones correspondientes y mantiene un operativo para dar con los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL