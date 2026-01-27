“La verdad sí me da miedo, entonces aprovecho que estoy aquí”, comentó Abigail Pania, de 28 años, mientras esperaba turno para que su hijo Emiliano, de 8, recibiera la vacuna contra el sarampión en un módulo instalado en el mercado Quetzalcóatl, en Iztapalapa.

Relató que acudió alrededor de las 10:00 de la mañana a realizar sus compras habituales cuando comerciantes del lugar le informaron que se estaba llevando a cabo una jornada de vacunación en uno de los pasillos del mercado.

Ante la información sobre el brote de sarampión en la Ciudad de México, decidió llevar de inmediato a su hijo para que le aplicarán la dosis preventiva.

Como ella, decenas de personas acudieron a los diversos módulos instalados en distintos mercados de la demarcación, donde personal de Salud aplicó de manera gratuita las vacunas SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), así como contra la influenza y la TDPA (tétanos, difteria y tosferina).

Olivia Solís, de 31 años, llegó al mercado acompañada de su hijo de 5 años con el objetivo de completar su esquema de vacunación contra el sarampión que le pedían en el colegio, además, de aplicarse la vacuna de la influenza debido a que se encontraba embarazada.

“En su escuela se la pidieron y pues uno tiene que cumplir; de una vez aprovechamos que estaba aquí el módulo”, dijo.

Narró que planeaba acudir al centro de salud para aplicarse las vacunas; sin embargo, explicó que se trata de un proceso que realiza cada año con el objetivo de cuidar la salud de su familia, así como la de sus compañeros de trabajo.

“Antes íbamos al centro de salud, pero luego se llena mucho o no hay citas. Aquí fue rápido y seguro”, especificó.

Víctor Paz, de 24 años, también acudió al mercado luego de enterarse a través de redes sociales de la aplicación de vacunas. “He visto en redes que hay un brote y sí me asusté luego; dicen que el sarampión es muy fuerte y es mejor prevenir”, mencionó.