Más Información
“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio
Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo
Texcoco, Méx.- La Secretaría de Salud del Estado de México lleva a cabo la Jornada Dominical de Vacunación en Templos Religiosos en la Catedral de Texcoco, este domingo.
La jornada está encabezada por su titular, Macarena Montoya, quien hizo un llamado a los padres de familia y ciudadanos en general a acudir para completar su esquema de vacunación.
Sarampión, influenza, COVID, Neumococo, Rotavirus, así como Hepatitis B, son algunos de los biológicos que se están aplicando.
Lee también Reconocen a bomberos de la CDMX; Brugada destaca labor de mil 800 vulcanos en su día
“Les hacemos el llamado a qué vengan a vacunarse.Hay que cubrir los esquemas de vacunación en niños, niñas, adultos, adultos mayores” , comentó Macarena Montoya, en un mensaje publicado en sus redes sociales desde la Catedral.
Este 25 de enero el personal de la Secretaría de Salud también lleva a cabo la Jornada de Vacunación en la Parroquia de San José, en Chicoloapan; la Parroquia de Santiago Apostol, en Chalco, y en la Catedral de San Juan Diego, en Valle de Chalco. El horario de atención es de de 9:00 a 14:00 horas.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]