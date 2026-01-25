Texcoco, Méx.- La Secretaría de Salud del Estado de México lleva a cabo la Jornada Dominical de Vacunación en Templos Religiosos en la Catedral de Texcoco, este domingo.

La jornada está encabezada por su titular, Macarena Montoya, quien hizo un llamado a los padres de familia y ciudadanos en general a acudir para completar su esquema de vacunación.

Sarampión, influenza, COVID, Neumococo, Rotavirus, así como Hepatitis B, son algunos de los biológicos que se están aplicando.

“Les hacemos el llamado a qué vengan a vacunarse.Hay que cubrir los esquemas de vacunación en niños, niñas, adultos, adultos mayores” , comentó Macarena Montoya, en un mensaje publicado en sus redes sociales desde la Catedral.

Este 25 de enero el personal de la Secretaría de Salud también lleva a cabo la Jornada de Vacunación en la Parroquia de San José, en Chicoloapan; la Parroquia de Santiago Apostol, en Chalco, y en la Catedral de San Juan Diego, en Valle de Chalco. El horario de atención es de de 9:00 a 14:00 horas.

