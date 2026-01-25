Más Información

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Texcoco, Méx.- La Secretaría de Salud del Estado de México lleva a cabo la Jornada Dominical de Vacunación en Templos Religiosos en la Catedral de Texcoco, este domingo.

La jornada está encabezada por su titular, Macarena Montoya, quien hizo un llamado a los padres de familia y ciudadanos en general a acudir para completar su esquema de vacunación.

Sarampión, influenza, COVID, Neumococo, Rotavirus, así como Hepatitis B, son algunos de los biológicos que se están aplicando.

Lee también

“Les hacemos el llamado a qué vengan a vacunarse.Hay que cubrir los esquemas de vacunación en niños, niñas, adultos, adultos mayores” , comentó Macarena Montoya, en un mensaje publicado en sus redes sociales desde la Catedral.

Este 25 de enero el personal de la Secretaría de Salud también lleva a cabo la Jornada de Vacunación en la Parroquia de San José, en Chicoloapan; la Parroquia de Santiago Apostol, en Chalco, y en la Catedral de San Juan Diego, en Valle de Chalco. El horario de atención es de de 9:00 a 14:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]