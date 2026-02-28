A menos de 24 horas del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, los preparativos en la plancha continúan.

En un recorrido realizado la tarde de este sábado, cuadrillas de trabajadores siguen laborando en la producción para el evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.

En calles como 5 de Mayo, las pantallas colocadas ya proyectan imágenes de prueba, mientras que en otras arterias como 16 de Septiembre, aún se montaban algunas.

Además de trabajadores, ya se puede observar la presencia elementos de seguridad.

Aproximadamente 250 personas ya habían conseguido un brazalete para ser las primeras en ingresar al Zócalo, la mañana del domingo.

Sin embargo, decenas de fanáticos más estaban formados esperando una pulsera.

José llegó al Zócalo a la 1 de la mañana del sábado luego de un viaje desde Querétaro.

Los fanáticos que cuenten con un brazalete serán los primeros en ingresar a la plancha del Zócalo.

"Pues miré en TikTok que un chico subió que ya estaban formados, entonces decidí decirle a mi familia 'ya me voy, llévenme a la central me voy a la Ciudad de México, me llevo mi casa de campaña y a ver qué pasa', ya llegué aquí, y sí ya había como 6, 7 personas adelante", narró.

José dijo que sintió algo de temor por viajar a la Ciudad de México, luego de los sucesos violentos en diversas entidades del país, registradas la semana pasada.

"Hasta cierto punto sí tuve miedo, porque pues el miedo de que te vaya a pasar algo en carretera, es algo que te da, pero te da más emoción por ver a tu artista, a tu artista favorita, verla en vivo, pues es mayor la emoción y pues ya te vienes con cuidado".

Foto: Foto Hugo Salvador / El Universal

Otros asistentes, como Alejandra, que viajó desde Morelos para el evento gratuito, también mencionó haber tomado en cuenta su seguridad.

"Sí, sí lo pensé y más que vengo sola, pero es una experiencia que vas a guardar, haber viajado y entrado entre los primeros, pero no pasó nada, llegamos con bien".

