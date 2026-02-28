Datos publicados por Inside Airbnb informan que hay una aceleración en el cambio de vivienda de uso residencial a vivienda temporal ya que en promedio, tres departamentos o casas completas fueron retirados del mercado de alquiler -cada dos días durante el primer semestre de 2025-para ser ofertados en la plataforma Airbnb.

Inside Airbnb contabilizó 27 mil 051 alojamientos activos en la capital mexicana al cierre de junio de 2025. El incremento neto fue de 770 nuevos espacios entre diciembre de 2024 y junio de 2025, lo que nos habla de una aceleración.

Del total de alojamientos activos en la plataforma, 17 mil 713 corresponden a viviendas enteras -283 más que en diciembre pasado, lo que significa que las personas residentes pierden tres inmuebles completos cada 48 horas.

Los cuartos privados, por su parte, aumentaron en 387 unidades hasta alcanzar las 8 mil 995, un ritmo de dos habitaciones diarias que, en términos prácticos, equivale a un departamento pequeño que deja de estar disponible para los habitantes de la ciudad cada día.

Señalo que cuatro demarcaciones, dotadas de mejores servicios y mayor centralidad, concentran el 81% de la oferta total de Airbnb.

La alcaldía Cuauhtémoc ocupa el primer sitio y alberga 12 mil 514 alojamientos, el 46.1% del total de la ciudad. En esta demarcación, que abarca colonias como Roma, Condesa y Juárez, el ritmo que los datos reflejan arroja que tres viviendas han sido sustraídas del mercado residencial cada cuatro días durante los primeros dos trimestres de 2025 analizados. Posteriormente sigue Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán.

