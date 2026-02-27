Cuautitlán Izcalli, Méx.— “En menos de media hora todo se acabó”, fueron las palabras de Tania Angelina al narrar un incendio ocurrido hace un mes y que consumió la casa que construía poco a poco junto a su esposo Miguel Ángel Jaramillo, en la colonia Los Ailes.

Ambos se dedican a la recolección de basura en una comunidad que se ubica prácticamente frente a un relleno sanitario a cielo abierto, y con las ganancias de esa actividad, más lo que conseguían de la venta de cartón y PET, comenzaron a construir con madera su hogar y a vivir con su hijo de siete años.

La pareja recordó que fue alrededor de las 2:30 de la mañana del pasado 29 de enero cuando notaron que la casa se incendiaba, la cual terminó por consumirse a pesar de los esfuerzos por apagar las llamas. Actualmente ya trabajan para reconstruirla, en tanto se resguardan en casa de la mamá de Tania.

Miguel Ángel recordó que su esposa y su hijo se desmayaron y fue él quien los sacó de la casa, mientras las llamas crecían y el humo le impedía la visión. “Donde ellos se quedaban fue donde empezó el fuego y no teníamos nada eléctrico ahí que hiciera corto o algo, yo siempre tenía todo bien encintado. Creemos que fue provocado porque apestaba a gasolina”.

Los bomberos llegaron unas dos horas después, aseguró la pareja, mientras algunos vecinos les ayudaron a intentar apagar el fuego, y que no alcanzara más viviendas.

Tania insistió en la posibilidad de que el siniestro fue provocado, sin embargo, dijo, se esforzarán para levantar de nuevo su casa, ahora con otros materiales y con el trabajo que realizan, aunado a la reparación de motocicletas que hace su esposo.