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La tarde de este sábado 21 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un con epicentro en la alcaldía Iztapalapa con una magnitud de 2.3.

El movimiento telúrico ocurrió a las en las coordenadas latitud 19.35 y longitud -99.09 Pf 3 km.

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Segundos después, a las 18:51 horas, ocurrió un segundo movimiento con una magnitud de 1.6.

El coordinador del C5, Salvador Guerrero informó que debido a que la magnitud fue leve no se activó la alerta sísmica, sin embargo, el C5 se mantiene en comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El C5 mantendrá vigilancia mediante las videocámaras.

Hasta el momento no se tiene reporte de daños.

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También en Benito Juárez

A las 20:20 horas con 04 segundos se registró otro microsismo, de magnitud 2.2, pero ahora en la alcaldía Benito Juárez.

A través de su cuenta de X, el Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento ocurrió en Lat 19.37 Lon -99.15 Pf 1 km.

Hasta el momento, no se tiene reportes de daños.

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dmrr/cr

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