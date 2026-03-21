La tarde de este sábado 21 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un microsismo con epicentro en la alcaldía Iztapalapa con una magnitud de 2.3.

El movimiento telúrico ocurrió a las 18:51:15 en las coordenadas latitud 19.35 y longitud -99.09 Pf 3 km.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 21/03/26 18:51:15 Lat 19.35 Lon -99.09 Pf 3 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 22, 2026

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Segundos después, a las 18:51 horas, ocurrió un segundo movimiento con una magnitud de 1.6.

El coordinador del C5, Salvador Guerrero informó que debido a que la magnitud fue leve no se activó la alerta sísmica, sin embargo, el C5 se mantiene en comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El C5 mantendrá vigilancia mediante las videocámaras.

Hasta el momento no se tiene reporte de daños.

📢 @SSNMexico registra un #sismo con epicentro en la #CDMX.

Recordamos a la ciudadanía que cuando el epicentro es la capital, no hay activación de las alertas.

Mantenemos constante comunicación con @SGIRPC_CDMX, @SSC_CDMX, monitoreamos sus comentarios y atendemos a través del… https://t.co/kvc7FlPZBv — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) March 22, 2026

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También en Benito Juárez

A las 20:20 horas con 04 segundos se registró otro microsismo, de magnitud 2.2, pero ahora en la alcaldía Benito Juárez.

A través de su cuenta de X, el Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento ocurrió en Lat 19.37 Lon -99.15 Pf 1 km.

Hasta el momento, no se tiene reportes de daños.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. BENITO JUAREZ, CDMX 21/03/26 20:50:04 Lat 19.37 Lon -99.15 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 22, 2026

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