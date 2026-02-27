Más Información

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

Tecámac, Mex.- se encuentran trabajando para sofocar las llamas que se originaron en una bodega de materiales de reciclaje.

La gran negro es visible desde la , cerca de la salida con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la zona ya está apoyando personal de protección civil de los municipios mexiquenses de Tecámac y Temascalapa, así como de la localidad de Tizayuca, ubicada en Hidalgo.

Protección civil trabaja en sofocar incendio en Tecámac. Fotos: Especiales
Protección civil trabaja en sofocar incendio en Tecámac. Fotos: Especiales

Lee también

Los vulcanos siguen luchando contra el fuego, para evitar que, debido a la intensidad, se extienda a otros predios contiguos.

Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas por la conflagración ocurrida en los límites del municipio de Tecámac con Temascalapa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]