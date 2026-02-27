Tecámac, Mex.- Servicios de emergencia se encuentran trabajando para sofocar las llamas que se originaron en una bodega de materiales de reciclaje.

La gran columna de humo negro es visible desde la autopista México-Pachuca, cerca de la salida con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la zona ya está apoyando personal de protección civil de los municipios mexiquenses de Tecámac y Temascalapa, así como de la localidad de Tizayuca, ubicada en Hidalgo.

Protección civil trabaja en sofocar incendio en Tecámac. Fotos: Especiales

Los vulcanos siguen luchando contra el fuego, para evitar que, debido a la intensidad, se extienda a otros predios contiguos.

Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas por la conflagración ocurrida en los límites del municipio de Tecámac con Temascalapa.

