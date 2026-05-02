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La tarde de este sábado, se registró en la del Metro, el sistema informó que esto se debió a la caída de una en las vías.

A través de un video compartido en redes sociales por un usuario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se observó el humo mientras un convoy se encuentra detenido en la estación de la línea 3.

Momentos más tarde, el Metro informó que el paso de los trenes en la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad era continuo.

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“La circulación de los trenes es continua en Línea 3, más temprano se realizaron maniobras para rescatar un objeto (muleta) en zona de vías de la estación Indios Verdes. El llamado a los usuarios es a resguardar sus pertenencias al ingresar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad”, aseguró.

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vr/cr

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