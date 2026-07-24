El Jardín Flotante se quedará hasta la estación del Metro Chabacano por el momento y no se contempla una ampliación hacia el sur de la Ciudad de México, confirmó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que, en lugar de extender el Jardín Flotante hacia Tasqueña, como originalmente se había proyectado, el Gobierno capitalino enfocará la siguiente etapa del proyecto en consolidarlo como la Utopía Flotante, con espacios con servicios sociales que ya comenzaron a operar.

Basulto señaló que la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es fortalecer el carácter comunitario del Jardín Flotante, teniendo como prioridad los servicios que dan beneficio a la ciudadanía a través de la Utopía Flotante, que irá de Plaza Tlaxcoaque a Chabacano, estación que en los próximos días tendrá lista su conexión entre el parque y el Metro.

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“Va a quedar en este momento en Chabacano [el Jardín Flotante], más bien lo que la jefa [de Gobierno] nos planteó es que inició una etapa del parque elevado con una Utopía provisional”, explicó.

Detalló que actualmente el Jardín Flotante ofrece algunos de los servicios característicos de las Utopías, entre ellos atención médica y programas como Del Campo a la Ciudad, aunque aún operan en instalaciones temporales.

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El secretario de Obras mencionó que la siguiente fase del proyecto consistirá en dotar a estos espacios de infraestructura permanente para garantizar su operación a largo plazo.

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Adelantó que estos trabajos comenzarán en los próximos días. “Lo que voy a hacer en los próximos días es construirle a esos servicios un espacio mediante un material más sólido, por decirlo de una manera, ya más estable, con la finalidad de que continúen desarrollando su actividad. En principio nos mantenemos ahorita en esta etapa de acabados hasta Chabacano y con la consolidación de la Utopía Flotante”.

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El Jardín Flotante, de Pino Suárez al Metro Chabacano, se inauguró el pasado 7 de junio y es parte de las obras que se hicieron por el Mundial. Sin embargo, quedaron pendientes la conexión con el STC y pasos peatonales.

Su costo de construcción, según las autoridades, fue de mil 913 millones 934 mil 356 pesos.

En el parque hay algunos servicios de las Utopías en espacios temporales; se construirán permanentes. Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

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Mitigar filtraciones dentro de estación

Como parte de la renovación integral de la estación del Metro Chabacano con motivo del Mundial, la Sobse ejecutó trabajos para disminuir las filtraciones de agua que históricamente se presentan durante las lluvias intensas.

Raúl Basulto comentó que se construyó nueva techumbre que cubre los andenes y la zona de conexión con el Jardín Flotante, además de incorporar un faldón perimetral para impedir el ingreso lateral del agua, y un sistema de bajadas pluviales para canalizarla adecuadamente.

“Como parte de la obra, se le puso una nueva cubierta. Esa cubierta lo que está ayudando es a cubrir toda la zona del de la estación, cubre los andenes, pero como se llevaba a cabo la construcción de las pasarelas, se tuvo que poner un nuevo techo. Entonces, ese techo en principio es el que garantiza la no entrada de agua a la estación”, explicó.

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“El techo que tenemos arriba y se le puso inclusive un faldón perimetral para evitar que entre el agua. Y por supuesto que esa techumbre tiene sus bajadas de agua para poder canalizarlas y además, ahora, la estación tiene unas fachadas, ¿no? Y esas fachadas también están en proceso de recubrirse”, agregó. A estas acciones, dijo, se suma el recubrimiento de las nuevas fachadas de la estación, las cuales protegerán a los usuarios de la lluvia. Pasajeros se han quejado que cuando llueve hay filtraciones en andenes.

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