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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 1 de mayo en siete alcaldías de la . Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se espera .

Fuerte lluvia esta noche en la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.
Fuerte lluvia esta noche en la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede volverse resbaloso y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo.

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Se reportan precipitaciones en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Magdalena Contreras. | Foto: Captura de pantalla del boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
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A pesar de las altas temperaturas de este viernes 1 de mayo, la tarde de este día se han registrado fuertes lluvias en algunas partes de la CDMX, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza; además se registra actividad eléctrica en las alcaldías sobre todo del norte, centro y oriente de la ciudad, como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

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jecg/cr

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