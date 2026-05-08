Ecatepec, Méx.- Luego de 20 años con calles de tierra y en mal estado, habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio recibieron la repavimentación con concreto hidráulico de cinco vialidades como parte del programa “Cimientos de Esperanza Mano a Mano”.

“Solo ustedes saben las historias que guarda este pavimento, todo lo que tuvo que pasar”, expresó la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, durante la inauguración.

La alcaldesa reconoció el trabajo de los vecinos en coordinación con las autoridades municipales.

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“Aquí está el trabajo conjunto. No fue una obra del Ayuntamiento, fue una obra del Ayuntamiento con los vecinos. Los vecinos pusieron su mano de obra y nosotros los materiales”, enfatizó.

La presidenta de Ecatepec comentó que el programa busca atender rezagos en distintas comunidades del municipio.

“Es muy importante lo que está sucediendo en esta región en el tema del Mano a Mano”, dijo al señalar que “es un movimiento social en donde están participando los vecinos y el gobierno”.

La presidenta de Ecatepec comentó que el programa busca atender rezagos en distintas comunidades del municipio. | Foto: Especial.

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Vecinos de la colonia recordaron que durante años enfrentaron afectaciones en temporada de lluvias por las condiciones de las calles.

María de Lourdes Jasso, habitante de Cerrada Benito Juárez, aseguró que “cada año nuestra calle se nos hacía un lodazal horrible”.

José Antonio Ávila Pardo entregó una paloma mensajera a la alcaldesa para agradecer la pavimentación de la calle y la construcción de una rampa de acceso.

José Antonio Ávila Pardo entregó una paloma mensajera a la alcaldesa para agradecer la construcción de una rampa de acceso. | Foto: Especial.

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“Le obsequio esta paloma mensajera. Yo estoy bien agradecido porque le pedí esta rampa, ya que soy discapacitado. Esto es un logro, no fue fácil”, expresó.

Las calles intervenidas fueron Cerrada del Carmen, Primera y Segunda Cerrada de Campeche y Cerrada Benito Juárez Norte y Sur de la colonia Luis Donaldo Colosio, comunidad ubicada en la zona norte del municipio, una de las regiones con mayores rezagos de Ecatepec.

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JACL/cr