Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

La jefa de Gobierno,, condenó los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes durante un operativo para el reordenamiento de la vía pública en , alcaldía Cuauhtémoc, y afirmó que se deben hacer esfuerzos porque este tipo de reordenamientos se hagan de manera concertada, pacífica y a través del diálogo.

“Condenamos la violencia en cualquier sentido, tanto a servidores públicos, como a cualquier otra persona, así que tenemos que hacer un esfuerzo porque en este tema se lleven a cabo procesos pacíficos”, dijo.

Pidió al secretario de Gobierno, , que se puedan construir acuerdos con la alcaldía Cuauhtémoc y los grupos de comerciantes.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina advirtió que el reordenamiento es un tema “muy delicado” que se debe hacer con mucho diálogo, al que calificó como “uno de los trabajos más difíciles” del Gobierno de la CDMX y de las alcaldías.

“Tenemos que cuidar mucho todos los procesos que tienen que ver con reordenamiento porque el objetivo es justamente que, de manera concertada y acordada, hacer estos reordenamientos, se tiene que ofrecer alternativas”, dijo.

