La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes durante un operativo para el reordenamiento de la vía pública en San Cosme, alcaldía Cuauhtémoc, y afirmó que se deben hacer esfuerzos porque este tipo de reordenamientos se hagan de manera concertada, pacífica y a través del diálogo.

“Condenamos la violencia en cualquier sentido, tanto a servidores públicos, como a cualquier otra persona, así que tenemos que hacer un esfuerzo porque en este tema se lleven a cabo procesos pacíficos”, dijo.

Pidió al secretario de Gobierno, César Cravioto, que se puedan construir acuerdos con la alcaldía Cuauhtémoc y los grupos de comerciantes.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina advirtió que el reordenamiento es un tema “muy delicado” que se debe hacer con mucho diálogo, al que calificó como “uno de los trabajos más difíciles” del Gobierno de la CDMX y de las alcaldías.

“Tenemos que cuidar mucho todos los procesos que tienen que ver con reordenamiento porque el objetivo es justamente que, de manera concertada y acordada, hacer estos reordenamientos, se tiene que ofrecer alternativas”, dijo.

aov