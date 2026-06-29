A 39 días del inicio del Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal en la Ciudad de México, voceros de este sector calificaron que muestra “señales claras de fracaso operativo”.

En un comunicado, el colectivo denunció que hay un número mínimo de anfitriones registrados ante el plazo a vencer y los 27 mil inmuebles -que el gobierno reconoce- activos en plataformas digitales.

Agregó que la respuesta ha sido contundente en los tribunales ante la modificación a la Ley de Turismo Local en 2024, ya que en ese año se presentaron aproximadamente 600 amparos.

Por lo tanto, dijo que en 2026 estima que la cifra será mayor, dado que ahora la restricción ya tiene un mecanismo de aplicación concreto.

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El colectivo acotó que la reforma a la Ley de Turismo resultó tan inaplicable que el gobierno fue incapaz de ponerla en operación durante más de un año y medio.

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De acuerdo con el asesor legal del sector, Héctor Rivera, varios de esos recursos ya obtuvieron suspensiones definitivas por unanimidad en tribunales colegiados, pues el tope de 183 noches viola varios derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

La comunidad anfitriona indicó que participó durante meses en mesas de trabajo y presentó propuestas de regulación, pero -remarcó- el gobierno local optó por un modelo unilateral.

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En ese sentido, enfatizó que la mayoría de los anfitriones han optado por no registrarse, ya sea en espera de una resolución judicial favorable o por considerar que la restricción de 183 noches vulnera sus derechos y su fuente de ingresos.

“Esto es lo que pasa cuando se imponen regulaciones desde el escritorio, dejándose llevar por narrativas e intereses particulares y sin permitirse conocer el sector”, señaló Aurora Acosta, anfitriona de Coyoacán que renta un departamento en plataformas desde hace 10 años.

Finalmente, el sector de anfitriones acusó que la regulación fue diseñada sin su participación y afecta a los que operan a través de plataformas digitales, sin tocar a hoteles, moteles ni casas de huéspedes.

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