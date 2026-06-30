Este lunes se celebró la segunda fecha de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde uno de los duelos con mayor expectativa es el de Países Bajos vs Marruecos en el estadio Monterrey.

El emblemático inmueble de la Sultana de Norte dice adiós a la justa mundialista, después de vivir un par de duelos de fase de grupos y este de eliminación directa.

Países Bajos llega con todos los reflectores y como la gran favorita, pero no deberán de confiarse frente a Marruecos, una selección africana que desde el 2022 se ha puesto como una potencia de este deporte por los nombres en su vestidor.

Además, los neerlandeses fueron tomados por la afición local, por lo que habrá más aficionados apoyando a los europeos que los africanos, algo que podría ser un gran factor para ellos.

Hasta este punto ya hay tres selecciones clasificadas a octavos de final: Canadá, Brasil y Paraguay, esta última dando la sorpresa por eliminar a Alemania en penaltis.

MINUTO A MINUTO DEL PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS

Universal Deportes 09:22 PM ¡Comienza la segunda parte extra!

Universal Deportes 09:10 PM ¡Arranca el primer tiempo extra!

Universal Deportes 08:54 PM Minuto 90+5 ¡GOOOOOOL! Marruecos pone el empate en el marcador Diop hace un gran cabezazo para emparejar el encuentro

Universal Deportes 08:34 PM MINUTO 71- ¡GOOOOOOOOOL! Gakpo abre el marcador para Países Bajos El delantero neerlandés anotó tras una gran jugada de Summerville

Universal Deportes 08:20 PM Minuto 58 Se viven grandes momentos en el partido

Universal Deportes 08:07 PM ¡Comienza la segunda parte! Ya está de nuevo el balón en movimiento

Universal Deportes 07:43 PM Minuto 43-¡Atajadón de Bono! El arquero de Marruecos se luce con una gran parada para evitar la caída de su arco

Universal Deportes 07:23 PM MINUTO 25-¡Es hora de hidratarse! Llegó la pausa de hidratación para enfriar el juego

Universal Deportes 07:20 PM Minuto 19-¡Marruecos está encima! Los africanos sumaron dos jugadas peligrosas de forma consecutiva

Universal Deportes 07:16 PM Minuto 16- Países Bajos comienza a generar peligro El cuadro que actúa como local se quedó cerca de anotar, pero Summerville estaba en fuera de juego

Universal Deportes 07:00 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en el estadio Monterrey

Universal Deportes 06:39 PM Así el ambiente previo al encuentro

🟠🏟️ Monterrey se prepara para teñirse de naranja.



La afición neerlandesa promete hacerse sentir en las tribunas y convertir el Estadio Monterrey en una sucursal de Ámsterdam. pic.twitter.com/hCk6o2cIme — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 30, 2026

Universal Deportes 06:26 PM ¡Alineaciones listas! Países Bajos y Marruecos ya tienen a sus futbolistas definidos para este juego