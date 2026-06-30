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Este lunes se celebró la segunda fecha de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde uno de los duelos con mayor expectativa es el de Países Bajos vs Marruecos en el estadio Monterrey.
El emblemático inmueble de la Sultana de Norte dice adiós a la justa mundialista, después de vivir un par de duelos de fase de grupos y este de eliminación directa.
Países Bajos llega con todos los reflectores y como la gran favorita, pero no deberán de confiarse frente a Marruecos, una selección africana que desde el 2022 se ha puesto como una potencia de este deporte por los nombres en su vestidor.
Además, los neerlandeses fueron tomados por la afición local, por lo que habrá más aficionados apoyando a los europeos que los africanos, algo que podría ser un gran factor para ellos.
Hasta este punto ya hay tres selecciones clasificadas a octavos de final: Canadá, Brasil y Paraguay, esta última dando la sorpresa por eliminar a Alemania en penaltis.
MINUTO A MINUTO DEL PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS
Universal Deportes 09:22 PM
¡Comienza la segunda parte extra!
Universal Deportes 09:10 PM
¡Arranca el primer tiempo extra!
Universal Deportes 08:54 PM
Minuto 90+5 ¡GOOOOOOL! Marruecos pone el empate en el marcador
Diop hace un gran cabezazo para emparejar el encuentro
Universal Deportes 08:34 PM
MINUTO 71- ¡GOOOOOOOOOL! Gakpo abre el marcador para Países Bajos
El delantero neerlandés anotó tras una gran jugada de Summerville
Universal Deportes 08:20 PM
Minuto 58
Se viven grandes momentos en el partido
Universal Deportes 08:07 PM
¡Comienza la segunda parte!
Ya está de nuevo el balón en movimiento
Universal Deportes 07:43 PM
Minuto 43-¡Atajadón de Bono!
El arquero de Marruecos se luce con una gran parada para evitar la caída de su arco
Universal Deportes 07:23 PM
MINUTO 25-¡Es hora de hidratarse!
Llegó la pausa de hidratación para enfriar el juego
Universal Deportes 07:20 PM
Minuto 19-¡Marruecos está encima!
Los africanos sumaron dos jugadas peligrosas de forma consecutiva
Universal Deportes 07:16 PM
Minuto 16- Países Bajos comienza a generar peligro
El cuadro que actúa como local se quedó cerca de anotar, pero Summerville estaba en fuera de juego
Universal Deportes 07:00 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Ya rueda el balón en el estadio Monterrey
Universal Deportes 06:39 PM
Así el ambiente previo al encuentro
Universal Deportes 06:26 PM
¡Alineaciones listas!
Países Bajos y Marruecos ya tienen a sus futbolistas definidos para este juego
Universal Deportes 05:43 PM
¡Comienza la cuenta regresiva!
Países Bajos y Marruecos ya están en el estadio Monterrey a una hora del arranque del juego
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